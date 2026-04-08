Redacción ElDesmarque Madrid, 08 ABR 2026 - 11:39h.

La etapa del Real Madrid en los 90 con Hummel y patrocinadores como Parmalat y Teka domina buena parte de las búsquedas y equipos como el Real Oviedo y el Real Valladolid también despiertan mucho interés entre los coleccionistas

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Coincidiendo con la jornada 31 de LA LIGA EA Sports y la 35 de LA LIGA HYPERMOTION en la que los equipos lucirán equipaciones retro, eBay, plataforma en el que el coleccionismo del fútbol tiene un enorme peso, ha revelado algunos datos del mercado actual que podrían sorprender a los más forofos. Los datos muestran que las camisetas del “Súper Déporˮ de los años 90 y 2000 lideran las búsquedas de camisetas vintage, por delante del Real Madrid y el FC Barcelona. Clubes como el Real Oviedo y el Real Valladolid también levantan pasiones entre los más coleccionistas, pero lo que queda claro es que la mayoría de aficionados suelen apostar por las equipaciones retro de final del siglo pasado y principios del actual. El coleccionismo de camisetas de fútbol ha evolucionado desde el simple merchandising para hinchas hasta un mercado sofisticado donde la nostalgia generacional, el diseño de época y la conexión emocional con momentos históricos convergen.

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El Deportivo de La Coruña lidera las búsquedas de camisetas vintage

Nueve camisetas distintas de su época dorada superan en búsquedas a gigantes del fútbol español como el Real Madrid y el FC Barcelona cuando se trata de camisetas con más de 10 temporadas de antigüedad. Un análisis de las camisetas retro más buscadas en eBay España durante 2025 y lo que va de 2026 muestra que la nostalgia futbolística en España no se centra solo en los grandes clubes actuales, sino también en equipos y etapas que marcaron a toda una generación: el “Súper Déporˮ, la época de la “Quinta del Buitreˮ o el Real Zaragoza campeón de la Recopa.

Las equipaciones del Deportivo de La Coruña de los años 1992 a 2008, la era del 'Super Depor' que conquistó la Liga 1999/2000, dos Copas del Rey y llegó a semifinales de Champions League, concentran la mayor demanda del mercado vintage español. La más demandada es la camiseta de la temporada 2001/2002, seguida de la del año 1992/1993 y 2007/2008. En total, 9 camisetas diferentes aparecen entre las 50 más buscadas. El equipo gallego evidencia que, a pesar de no militar en la máxima categoría, los coleccionistas españoles añoran y valoran esa etapa dorada de los blanquiazules.

Real Madrid, la época Hummel de los 90 y FC Barcelona, las eras de Maradona y Ronaldinho

El Real Madrid ocupa el segundo puesto con 6 camisetas vintage en el Top 50. Las equipaciones de la era Hummel de los años 90, con patrocinadores como Parmalat y Teka, concentran la mayor demanda. La más demandada es la de la temporada 1997/1998, seguida de la del año 1986 hasta el 1989. Las camisetas asociadas a leyendas como Fernando Hierro (1999/2000), Michel (1991/1992) y la época de Zinedine Zidane también figuran entre las más buscadas, demostrando que el coleccionismo madridista combina el valor del club con el de sus iconos históricos.

El FC Barcelona suma seis camisetas vintage (excluyendo colaboraciones modernas recientes). Destacan la de la temporada 1982 a la 1984, la del año 1996/1997 y una más reciente como es la de 2016/2017. La camiseta Meyba de 1982 que portó Diego Armando Maradona es la pieza más buscada entre los coleccionistas. La época dorada con Ronaldinho, también muy cotizada.

Otras de las equipaciones más buscadas

La Real Sociedad registra demanda sostenida de sus equipaciones de los años 90, especialmente la era Krafft con la marca Astore, que coincide con buenos momentos del equipo en Primera División. La marca Krafft se ha convertido en símbolo de identidad para los aficionados txuri-urdin de esa generación. Las más demandadas son la de la temporada 1994/1995 seguida de la del año 1995/1996 y 2002/2003. El Real Oviedo y el Real Valladolid también levantan pasiones entre los más coleccionistas donde la que más destaca es la camiseta del equipo asturiano de la temporada 1998/1999. El Atlético de Madrid y el Athletic Club también tienen hueco en este top. La camiseta que más buscan los aficionados colchoneros es la de la temporada 2002/2003 y los del conjunto vasco la 'Camiseta Centenario' de 1998. Finalmente, otro club que despierta nostalgia es el Real Zaragoza y la equipación más buscada corresponde a la del año 1995/1996.

Los años 90 y 2000: la época dorada del coleccionismo

El análisis confirma que las décadas de 1990 y 2000 concentran la mayor demanda del mercado vintage español. Esta época coincide con la infancia y adolescencia de coleccionistas actuales (30-45 años hoy), el apogeo del Deportivo, Oviedo, Valladolid en Primera División, diseños icónicos: Hummel, Meyba, Kappa, Erima y patrocinadores memorables: Parmalat, Teka, Feiraco, Fadesa. Los datos muestran que las camisetas vintage de fútbol forman parte de una categoría que está en el centro del ADN de eBay desde su fundación hace 30 años: el coleccionismo. Dentro de esta categoría, que incluye recuerdos deportivos, cromos, arte y antigüedades, eBay ofrece uno de los inventarios más amplios y diversos del mercado global, conectando a coleccionistas con millones de anuncios activos de vendedores especializados de todo el mundo. El fútbol vintage representa solo una parte del universo de artículos de colección disponibles en eBay. “eBay es un destino global para coleccionistas y aficionados que quieren descubrir, comprar y vender los artículos que más les importanˮ, explica Sara Lapi, Senior Seller Manager para los mercados de Europa Central en eBay. “Nuestra plataforma permite acceder a una selección incomparable de artículos únicos, incluidas camisetas históricas de fútbol que son difíciles de encontrar en otros lugaresˮ concluye.