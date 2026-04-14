El Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion: cambio en el ascenso y esperanza para Cádiz y Zaragoza

Ángel Cotán 14 ABR 2026 - 18:12h.

Las predicciones finales del ascenso obvian la clasificación actual

Expulsado por llamar "puto bigotes" a un árbitro que se dejó bigote para la Jornada Retro de LaLiga

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La Jornada Retro en LALIGA Hypermotion llegó a su final el pasado lunes con el empate entre el Real Valladolid y el Éibar. La fecha 35 del campeonato doméstico ha ofrecido dos caras bien diferenciadas. En la parte alta, y aún con algunos tropiezos, son varios los equipos que han conseguido sumar tres puntos. Por el contrario, ningún conjunto de la zona baja ha conseguido la victoria y el miedo al descenso no cesa para nadie.

Una semana más, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones finales que nos brindan los compañeros de Driblab de la mano del Big Data. En esta ocasión, la clasificación actual sufre un cambio importante por el ascenso directo y da esperanzas a Cádiz CF y Real Zaragoza.

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Un cambio importante por el ascenso directo en LALIGA Hypermotion

El gran triunfador de la jornada 35 en la zona alta ha sido el Racing de Santander. Con su goleada al Almería, el líder aumenta sus opciones de título hasta el 63% (un 3% más respecto a la anterior jornada). Y aquí llega el cambio importante, pues pese a que el Deportivo de La Coruña ocupa actualmente el segundo billete directo a Primera, el Big Data apuesta por el Almería.

Los herculinos bajan sus probabilidades de ascenso directo y se quedan en un 40,4%. Por su parte, el cuadro indálico, actual tercer clasificado, contaría con un 42,8% de posibilidades de finalizar segundo. Además, en el pelotón de equipos que luchan por el playoff de ascenso, el Málaga CF se asienta y ya suma un 61% de opciones de disputarlo. Una apuesta segura.

Una pequeña esperanza para Cádiz CF y Real Zaragoza

Las predicciones del Big Data no alteran en demasía la realidad clasificatoria tras la jornada 35, pero sí ofrecen pequeñas esperanzas para Cádiz CF y Real Zaragoza, dos equipos llamados a un mano a mano por la salvación. Amarillos y blanquillos han caído derrotados en el pasado fin de semana, pero aun así han conseguido reducir su porcentaje de descenso.

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¿El motivo? El Real Valladolid. El equipo blanquivioleta pasa del 11% al 13% a pesar de sumar un punto como local. Por el contrario, los gaditanos, que continúan sin ganar, bajan del 50,6% de opciones de caer al infierno de la Primera RFEF al 47,8%. Del mismo modo, el Zaragoza, a cuatro puntos de la permanencia, pasa del 70,6% de posibilidades de descenso al 69,4%.