Adrián Gómez Sánchez 14 ABR 2026 - 12:37h.

Se rompió el cruzado en León

Alineaciones confirmadas del Real Valladolid y la SD Éibar en la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid no sabía como iba a salir el partido ante la SD Éibar en el Nuevo Estadio José Zorrilla, pero quiso tener un detalle especial con uno de los jugadores que han formado parte del equipo esta temporada, Sergi Canós Tenés. El futbolista valenciano se lesionó gravemente en León rompiéndose el ligamento cruzado de su rodilla y sus compañeros saltaron al césped del feudo blanquivioleta con camisetas conmemorativas.

Y es que los jugadores del Real Valladolid portaron por encima de su camiseta retro una blanca con un mensaje que decía "Mucha Fuera Sergi", mandando ánimos al atacante que ya no lucirá más la camiseta blanquivioleta y que ha dado dos goles importantes a la entidad para sacar un punto de El Molinón-Enrique Castro Quini y los tres contra el CD Leganés en Zorrilla. El jugador volverá a Valencia y se operará para comenzar su largo proceso de recuperación ya en el conjunto ché. El club enseñó esas camisetas en redes sociales acompañadas del tuit: "Estamos contigo", que refleja el dolor por esa grave lesión, como hicieron los jugadores en el Alfonso Murube con su compañero Guille Bueno, también lesionado de gravedad.

El Valladolid tendrá que viajar a Andorra para disputar la jornada 36 de LALIGA Hypermotion en el Estadi de Encamp el próximo domingo a partir de las 14.00 horas, después de que ya hayan jugado algunos de sus rivales por la permanencia. Para ese partido no estará Iván Alejo, que vio su décima cartulina amarilla ante el Éibar por "desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiones", como así reflejó el acta del colegiado Alonso De Ena Wolf. Esa baja ya está confirmada y se trata de uno de los jugadores importantes de la plantilla de Escribá lo que abre la oportunidad para que juegue de inicio Clément Michelin.