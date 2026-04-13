Jesús Pérez Baraja Valladolid, 13 ABR 2026 - 19:53h.

El llamativo mensaje de Guilherme en pleno debate sobre la portería del Pucela

Nueve puestos y 15 puntos de diferencia

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El Real Valladolid y la SD Éibar se van a enfrentar este lunes a partir de las 20.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana en el partido correspondiente a la trigesimoquinta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Real Valladolid

Después de conocer de forma simultánea una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los lesionados Amath Ndiaye, Sergi Canós Tenés y Guille Bueno, y la ausencia por decisión técnica de Mario Maroto y de jugadores del Real Valladolid Promesas, ya se sabe la alineación del Pucela.

Fran Escribá apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo cinco cambios respecto a la derrota (1-0) contra la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León de la ciudad leonesa el pasado fin de semana. De esta manera, entran Iván Alejo por Clément Michelin en el lateral derecho, Pablo Tomeo por Ramón Martínez en el centro de la defensa, Víctor Meseguer y Stipe Biuk por Peter Federico González y Sergi Canós Tenés en el ataque, y Marcos André de Sousa por Juanmi Latasa en la delantera.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Iván San José Chuki, Víctor Meseguer, Stipe Biuk; y Marcos André de Sousa.

Alineación del Éibar

Conocida simultáneamente una convocatoria de 20 jugadores sin bajas y con la presencia de jugadores con ficha de filial, ya se sabe el once de la SD Éibar.

Beñat San José apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo un cambio respecto a la goleada (3-0) a la AD Ceuta en el Estadio de Ipurua de la localidad armera el pasado fin de semana. De esta manera entra Sergio Cubero por Álvaro Rodríguez en el lateral derecho.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador vasco: Jon Mikel Magunagoitia; Sergio Cubero, Peru Nolaskoain, Jair Amador, Anaitz Arbilla; Sergio Álvarez, Ander Madariaga; José Corpas, Javi Martón, Malcom Adu Ares; y Jon Bautista.