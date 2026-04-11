Adrián Gómez Sánchez 11 ABR 2026 - 11:49h.

El Club ya ha empezado las obras de hospitalidad

Acuerdo cerrado: el Ayuntamiento y el Real Valladolid preparan la mejora de Zorrilla

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ValladolidGabriel Solares, copresidente del Real Valladolid, habló en el programa La Quinta Esquina, de La8 Valladolid de Castilla y León Televisión, sobre la reforma del Nuevo Estadio José Zorrilla y de sus zonas de hospitalidad para cumplir los requerimientos de la UEFA y ser un estadio mejor en todos los sentidos.

El mexicano explicó que las obras que el Club puede acometer ya han comenzado: "Tenemos instalaciones en el Fondo Norte, que son los palcos construidos en 1984, que la realidad es que se disfrutan poco, son poco para la actualidad del fútbol, entonces vamos a hacer una modificación también por ahí. Y, al hacer todos estos cambios internos, hay muchos recovecos en el Estadio José Zorrilla que son utilizados por el equipo para distintas funciones dentro de la parcela deportiva. Todos estos gimnasios, oficinas, vestidores y consultorios se modificarán a un pequeño edificio, cuya medida serán 1.000 metros cuadrados, que ya se está proyectando en los Anexos, donde migraremos todo ese personal. Éste es el proyecto inicial, la fase uno de parte del Real Valladolid. Ya se está allanando el terreno y se ha eliminado el talud de tierra para su ubicación".

Con la primera fase ya en marcha, la hoja de ruta está clara, pero no compete a la entidad blanquivioleta, sino que ahí la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de la ciudad: "La fase dos, que corresponde al Ayuntamiento, es el cerramiento del Fondo Sur, que, como bien lo dijo el Alcalde, es un proyecto que está proyectado para inicio en 2027. Posteriormente, como parte tres, hay un terreno que ya se había analizado anteriormente, que, por lo que se quería hacer de cimentación y de edificios no era viable en Pilar de Jalón. Nosotros entendemos que necesitamos allí, para la formación de más jóvenes, niños y niñas, más espacio, más edificios y miniestadios. Todo eso queda más lejano en el tiempo".