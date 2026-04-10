Adrián Gómez Sánchez 10 ABR 2026 - 20:52h.

Chuki, mejor jugador del mes de marzo

La palabras de Chuki que suenan a despedida: "Quiero dejar a este Club donde se merece"

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ValladolidCada mes, el Real Valladolid otorga su premio al mejor jugador blanquivioleta, elegido por los aficionados en función de los seleccionado por los medios de comunicación. En marzo el galardonado fue Iván San José, Chuki, mediapunta vallisoletano que, desde la llegada de Fran Escribá, está teniendo más protagonismo con goles y asistencias.

En esta ocasión, el Pucela aprovechó la visita del seleccionador de España para dar una ponencia en el Nuevo Estadio José Zorrilla en el Club Business 1928, institución de negocios en la ciudad de Valladolid con el que el club vallisoletano pretende conectar a las empresas de la capital y la provincia, generar lazos y descubrir oportunidades para crecer.

Como se puede ver a continuación, la entidad blanquivioleta subió un divertido vídeo a sus redes sociales en el que hace entrega del premio a De la Fuente, pero éste lo rechaza diciendo que no es el premiado, sino el jugador vallisoletano: "Esto no es para mí, es para Chuki".

Una parada breve pero muy provechosa en la que el míster fue testigo del trabajo de Fran Escribá, presenciando el entrenamiento de jueves para la preparación del duelo ante la SD Éibar del próximo lunes. Una oportunidad de lujo para las cerca de 50 personas pertenecientes al club de empresas del Real Valladolid que se acercaron a conocer al seleccionador, escuchar su diálogo junto a Víctor Orta, director deportivo del club pucelano, en una conversación de experiencias futbolísticas e, incluso, poder realizar alguna cuestión a los protagonistas.

Sin duda, visitó el Estadio José Zorrilla y los Campos Anexos una de las figuras más interesantes del panorama balompédico en un contexto en el que España ya mira a la Copa Mundial 2026 que se va a celebrar en varios países. Lo hace desde una posición privilegiada: el segundo mejor combinado del planeta y el vigente campeón de la Eurocopa 2024.