Adrián Gómez Sánchez 09 ABR 2026 - 13:58h.

Dará una ponencia en el Club Business 1928

Cultural y Deportiva Leonesa 1-0 Real Valladolid: resucitando rivales directos a domicilio

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ValladolidEn los últimos años la relación entre Valladolid y la Selección Española es cada vez mejor. De hecho, el combinado nacional jugó en el Nuevo Estadio José Zorrilla el 14 de octubre con motivo del cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026 ante Bulgaria. El encuentro acabó con victoria 4-0 (doblete de Mikel Merino, gol en propia puerta y tanto de Mikel Oyarzabal de penalti) y ahora, en el mes de abril los caminos de España y el Pucela vuelven a encontrarse en el mismo escenario, pero por un motivo diferente.

Como ha podido captar y saber ElDesmarque, el seleccionador nacional Luis de la Fuente ha visitado las instalaciones y el entrenamiento de jueves del Real Valladolid en los Anexos a Zorrilla. Su visita se debe a que el entrenador de España da este jueves una ponencia en el Nuevo Estadio José Zorrilla en el Club Business 1928 de la entidad pucelana, club de negocios en la ciudad de Valladolid que pretende conectar a las empresas de la capital y la provincia, generar lazos y descubrir oportunidades para crecer. Todo ello a través de los valores del deporte para crear un entorno que permita establecer valiosas relaciones. Esto fue anunciado en enero de 2024 y el Valladolid une el mundo empresarial con los valores del deporte.

Por tanto, esta visita se ha producido alrededor de las 11 de la mañana y el técnico ha salido de las instalaciones blanquivioletas acompañado del director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, para marcharse al interior del Estadio José Zorrilla a dar esa charla en este proyecto vallisoletano. La Selección ya ha jugado sus últimos encuentros preparatorios en el mes de marzo y encara las últimas semanas antes del Mundial de 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México durante el próximo mes de junio y julio.