Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 09 ABR 2026 - 10:21h.

Rotura del ligamento cruzado

Entre lágrimas y en muletas: Sergi Canós Tenés, lesionado

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La otra cara del deporte, la negativa, le ha vuelto a tocar a Sergi Canós Tenés. El pasado sábado en León el extremo valenciano se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla y tendrá que pasar por quirófano. De hecho, sobre el césped el futbolista rompió a llorar, y en los labios se le leyó un "¡No, por favor!" al temerse lo peor. Horas después se confirmó el peor de los presagios. Esto supone que no volverá a vestir la camiseta del Real Valladolid y regresará a Valencia con esta lesión, de la que a priori no se recuperará mínimo hasta finales del presente año. Por ello, las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo hacia el jugador.

Sus propios compañeros en el Pucela se han volcado para lanzar apoyo hacia uno de los jugadores que ha sido importante en el vestuario blanquivioleta esta temporada. Tanto en comentarios a la publicación de Sergi Canós como en historias de Instagram, gran parte de la plantilla del Pucela ha querido dar cariño al futbolista: Álvaro Aceves, Guilherme Fernandes, Carlos Clerc, Ramón Martínez, Hugo San, Mario Maroto, Iván San José Chuki, José Luis Aranda, Mathis Lachuer, Noah Ohio, Lucas Sanseviero, Stanko Juric, Iván Garriel, Marcos André de Sousa, Álvaro de Pablo, Ibrahim Alani, el cedido al Real Madrid Adrián Arnu y un Guille Bueno que está en plena recuperación de una lesión más grave. Así lo reflejó el Club en Twitter:

Todos estos mensajes reflejaban unión con el "Estamos contigo" y una pronta recuperación para el extremo que pertenece al Valencia CF, desde donde también han querido acordarse de Canós algunos de sus compañeros de vestuario en el conjunto ché o que incluso lo fueron y ahora militan en otros equipos del fútbol nacional e internacional como Christian Mosquera, en el Arsenal FC, o Germán Valera, en el Elche CF: