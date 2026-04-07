Adrián Gómez Sánchez 07 ABR 2026 - 09:42h.

Dos tiros a puerta en todo el encuentro

Alineación confirmada de la Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Valladolid en la Jornada 34 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid no estuvo nada bien en su partido en el Estadio Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa, firmando una de sus peores actuaciones esta campaña en LALIGA Hypermotion. Sobre todo en el plano ofensivo y a los mandos de Fran Escribá, el Pucela estuvo totalmente irreconocible y generó muy poco peligro sobre la meta de Édgar Badía.

2,75; 1,9; 1,18; 2,68; 1,36; 1,27 y 1,82. Ésas habían sido las cifras de expectativa de gol (xG) del conjunto blanquivioleta durante los siete partidos anteriores con el técnico valenciano, pero en el octavo con Escribá en el banquillo esto se esfumó de un plumazo. En León el equipo se mostró inerte, incapaz e inofensivo. Tanto es así que, durante todo el encuentro, los pucelanos dispararon tan sólo en cuatro ocasiones, dos a puerta, ante el colista de la competición. Esto supuso que se firmara un xG de 0,14 ante la Cultural Leonesa (un tiro de Peter Federico González y otro de Iván San José, Chuki en los que intervino Édgar Badía), el peor de la campaña 2025/2026 en Segunda División.

Este dato refleja varios problemas importantes. El primero es que el equipo elige cómo y dónde competir. De los 21 puntos disputados con Escribá, el conjunto blanquivioleta ha conseguido nueve de 12 en casa y sólo dos fuera de los 12 que han estado en juego. El segundo, hilado con el anterior, refleja que se trata de un Pucela de dos caras y que el conjunto vallisoletano no es fiable, ya que tan pronto ofrece una buena versión como se diluye como si fuera un azucarillo. Generando pocas ocasiones de peligro en ataque y encajando gol en 17 de los últimos 20 partidos, el problema se acentúa, porque es más difícil ganar encuentros y sacar los puntos necesarios para lograr la salvación.