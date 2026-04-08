Adrián Gómez Sánchez 08 ABR 2026 - 10:41h.

A cinco puntos del descenso

La lucha por el descenso, al rojo vivo: cuatro equipos en dos puntos y puede salvarse cualquiera

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid sumó otro varapalo más el pasado fin de semana. Los de Fran Escribá volvieron a perder, esta vez 1-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León. Un encuentro en el que los de Rubén de la Barrera lograron romper la dinámica negativa de 16 jornadas y cuatro meses sin ganar, siendo ésta su primera victoria en 2026, en el partido más cargado de rivalidad. Los locales supieron sacar provecho de un solitario gol de Luis Chacón, su máximo realizador, para agarrarse a sus opciones, aún lejanas, de permanencia, situándose a seis puntos del Cádiz CF, que marca actualmente la zona de salvación.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales después del 1-0 ante el equipo leonés en el feudo de la Cultural Leonesa, lo que sigue dejando al Pucela fuera de los puestos de descenso, pero con sólo cinco puntos de ventaja y muchos equipos metidos en la pelea por esquivar la parte roja de la tabla. Así lo expresaron en Twitter:

PUEDE INTERESARTE Al Pucela se le resisten los duelos regionales: ínfimo bagaje que le condena

El próximo encuentro blanquivioleta en LALIGA Hypermotion será en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante la SD Éibar, que llega a ese partido nueve puestos y 15 puntos por encima, 54 por los 39 que ostentan los pucelanos después de esta derrota. Un duelo para volver a cumplir en casa y dejar atrás las tres derrotas ante equipos de Castilla y León en un bache para intentar alejarse más todavía de los puestos de descenso. Eso sí, no será fácil, ya que los armeros también se juegan la vida igual que el conjunto blanquivioleta, pero por otros objetivos. Están a tres puntos de la zona de play off, siendo el equipo más en forma de la segunda vuelta con seis victorias en los últimos siete encuentros y sólo dos derrotas en los últimos 17, desde que ganó al Real Valladolid 3-0 en el Estadio de Ipurua.