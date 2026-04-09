Adrián Gómez Sánchez 09 ABR 2026 - 20:22h.

Acaba contrato a final de temporada

Chuki quiere revancha ante la Cultural: "Sabemos lo que hicieron"

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ValladolidEl culebrón del Real Valladolid en esta temporada 2025/2026 es el de Iván San José, Chuki. El futbolista vallisoletano rehuyó de hablar sobre su futuro tras ganar al Cádiz CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla y ahora vuelve a destacar su situación en unas palabras que por primera vez suenan a despedida.

El mediapunta se mostró cansado sobre el tema de su futuro y afirmó querer dejar al Club de la mejor manera posible: "El español lo llevo muy bien, no estoy estudiando ningún otro idioma. No creo que pueda ser más feliz en otro lugar, aquí tengo a mi gente. Quiero dejar a este club donde se merece. Voy a dejar todo en el campo en estos partidos que quedan. Aunque estés en tu casa, no puedes ser tan feliz porque es muy duro estar en esta situación. Es una presión extra para los que somos de aquí. A veces lo que se dice no es verdad. Se está creando mucho mundo, hay que dejar tranquilo al jugador, que se centre en lo suyo. Llevamos todo el rato con la misma historia desde el principio de la temporada".

Su rol ha cambiado esta temporada con los tres entrenadores diferentes y el atacante estaba seguro de que el equipo sacaría adelante el partido en León: "Empecé con mucha continuidad con Almada, pero luego perdí protagonismo y me resultó difícil asumir ese rol. Tevenet me lo volvió a dar y ahora con Fran me siento muy importante. Sabía lo importante que era el partido de León para nosotros y para la afición. Empezamos bien pero nos hizo mucho daño el gol. No supimos darlo la vuelta, fue un palo duro".

Además, analizó el momento de forma del equipo y cómo ve a la plantilla de cara al final de temporada: "No estamos teniendo la continuidad que debemos tener, no enlazamos dos victorias seguidas desde el principio de temporada. Siempre se puede dar un poco más, si lo colectivo no funciona del todo, no puedes estar tan contento por lo individual".