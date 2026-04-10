Adrián Gómez Sánchez 10 ABR 2026 - 10:16h.

Se perderá lo que resta de temporada

Entre lágrimas y en muletas: Sergi Canós Tenés, lesionado

Compartir







ValladolidEl fútbol a veces tiene reservadas cosas negativas a pesar de que ya se hayan vivido situaciones muy duras. Es el caso de un Sergi Canós Tenés que, tras sufrir el fallecimiento de su madre en su llegada al Valencia CF hace tres años, las lesiones no le han permitido salir de su calvario con el balón como testigo.

El extremo castellonense cedido en el Real Valladolid fue sustituido en el minuto 51 del encuentro del pasado fin de semana contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Tras someterse a pruebas médicas, los peores resultados se confirmaron: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y obligación de pasar por el quirófano lo antes posible. Esto supone que no volverá a vestir la camiseta del Pucela, con la que ha hecho dos goles importantes en Gijón y en el Nuevo Estadio José Zorrilla contra el CD Leganés, regresando a la disciplina del Valencia al término de la temporada con esta lesión que le apartará como mínimo siete meses de los terrenos de juego.

Mensajes de apoyo

El atacante dejó un mensaje en su cuenta de Instagram tras conocerse el alcance de esta grave lesión y agradeció el apoyo que le estaba llegando: "El fútbol, otra vez, en su máxima expresión. Inmensamente agradecido por todos los mensajes, llamadas y apoyo que he recibido en estos últimos días. Sé que no estoy solo, GRACIAS".

El Pucela ha sufrido cuatro lesiones importantes esta campaña: Iván Garriel (ligamento colateral), Amath Ndiaye (fractura de peroné) y Guille Bueno y ahora Tenés, con una rotura de ligamento cruzado que ha trastocado por completo la banda izquierda blanquivioleta.

PUEDE INTERESARTE El motivo de la expulsión de Sisi en León y el cambio de la normativa

Los seguidores del conjunto vallisoletano han expresado en redes sociales su tristeza con estas situaciones que están sacudiendo en exceso al Real Valladolid a lo largo de esta 2025/2026. En plena lucha por no descender y con cuatro lesiones de larga duración, dos ya recuperados, opinan lo siguiente: