Adrián Gómez Sánchez 10 ABR 2026 - 15:19h.

Solares respalda parte de la gestión de Ronaldo en Valladolid

La palabras de Chuki que suenan a despedida: "Quiero dejar a este Club donde se merece"

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ValladolidEl Real Valladolid está inmerso en una realidad que no esperaba, pero que es la que le ha tocado vivir esta temporada en LALIGA Hypermotion. Por ello, el copresidente del Pucela Gabriel Solares (a dos meses de que finalice la competición regular) ha explicado la situación de la entidad blanquivioleta centrada, sobre todo, en el aspecto económico.

El mexicano ahondó en La Quinta Esquina, programa de la 8 de Castilla y León, sobre la gestión que hizo Ronaldo Nazário da Lima al frente del Valladolid: "Las sociedades anónimas deportivas tienen muchísimas restricciones para el reparto de dividendos. Esto no es para venir y ganar dinero. A Ronaldo no le ha ido nada mal. Es muy caro mantener un equipo de fútbol. Yo no me voy a envolver en la bandera de nadie, no voy a sacrificarme por algo que no conozco, pero la realidad es que hay muchos mitos alrededor de... ¿Dónde están esos 180 millones? Yo creo que en gastos corrientes, porque es muy caro mantener un equipo de fútbol. En primera división es carísimo la obsesión por ascender, la obsesión por no descender. Eso te hace tomar decisiones que pueden ser muy caras".

Una deuda refinanciada

Solares explicó cuál es la deuda que tiene el Club y qué pretenden hacer con la misma para paliarla: "La deuda no nos dice nada, es de 82 millones de euros. Igual que tienes cuentas por pagar, tienes cuentas por cobrar. El concepto importante es la deuda financiera neta, es cuánto sí tengo que pagar que excede lo que debo de lo que me deben. Y en ese momento, cuando nosotros llegamos, esa cantidad rondaba los 33 millones de euros. Y en este primer año, nosotros, que ya podemos hablar de cifras que van a estar muy cercanas a la realidad va a quedar alrededor de los 23 millones de euros".

"De esos 23 millones tienen vencimientos entre uno y cinco años. Pero la intención es tomar todo y lo que yo estoy buscando hacer con distintas entidades y se está platicando, es un refinanciamiento absoluto de todo junto hacia el futuro, porque eso te da una libertad financiera. Refinanciar con alguna entidad bancaria toda la deuda es lo que está buscando, lo estamos viendo dentro de los propios inversionistas, con entidades terceras. La deuda no es nada incontrolable, inmanejable y que esté fuera de nuestras manos".

Posible ampliación de capital y economía futura

Sobre la posibilidad de realizar una ampliación de capital en el Pucela lo descartó, por su ineficacia: Las ampliaciones de capital son muy castigadas por la Liga. De cada 100 euros que tú amplíes en capital, únicamente puedes utilizar 32,5 en plantilla. Yo creo que hay pocos negocios más malos que meter capital para atraer jugadores, porque es mucho dinero, ocioso, que genera falsas expectativas. Sale la noticia de que el Dépor va a ampliar 30 millones, y la gente se ilusiona. Es que aquí, ¿por qué no ampliamos 30 millones? Pues no van a tener 30 millones, le debían 70 a su dueño y de ahí se va capitalizando, o sea, no va a haber dinero fresco".

El panorama futuro al más corto plazo no va a ser muy diferente al de la actual campaña: "La economía será muy similar a la de este año. Es la realidad. Nuestro presupuesto será algunas partidas mayores. Tendremos mayores ingresos comerciales, porque es una parte que hemos hecho muy bien. No tendremos una ayuda para el descenso, porque esa ya sería la situación. No tendremos la ayuda de Raúl Moro, pero tendremos otras cobranzas. Va a ser muy similar. Y la decisión de ejercer o no ejercer opciones de compra también depende del momento de los jugadores, su rendimiento y el futuro institucional. Hoy todavía no se toma ninguna decisión".