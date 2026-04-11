Adrián Gómez Sánchez 11 ABR 2026 - 19:22h.

Peter, Chuki, Biuk o Amath, posibles sustitutos

La afición del Pucela y la lesión de Sergi Canós Tenés: "Montamos un circo..."

Compartir







ValladolidEl jugador propiedad del Valencia CF y cedido en el Real Valladolid, Sergi Canós Tenés, dijo adiós a la temporada antes de tiempo, más concretamente ocho jornadas antas de que finalice la campaña 2025/2026. El extremo castellonense fue sustituido en el minuto 51 del encuentro contra la Cultural y Deportiva Leonesa y, tras someterse a pruebas médicas, se confirmaron los peores resultados: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y obligación de pasar por el quirófano. Esto abre un frente para sus posibles sustitutos entre los que debe elegir Fran Escribá.

En rueda de prensa, el técnico valenciano ha sacado de la ecuación de la banda izquierda a Lucas Sanseviero, al que enclaustra en la derecha, y plantea como posibilidades a Peter Federico González, Stipe Biuk e, incluso, Iván San José, Chuki: "Es una lástima la lesión de Sergi Canós Tenés, había mejorado su rendimiento en las últimas semanas. Volverá más fuerte. En su lugar no sólo puede jugar Biuk, sino también Peter Federico o Chuki. Quizás Sanseviero es el que menos pegue ahí porque es más exterior. Claro que Biuk tiene que dar un paso más. Le pido cosas que tiene, como calidad y físico".

Esta decisión tendrá que tomarla ante un rival que llega al Nuevo Estadio José Zorrilla muy en forma, la SD Éibar. El entrenador se ha mostrado dolido por no poder devolver a la afición todo el apoyo que brinda semana tras semana: "El rival es muy buen equipo, es consistente y viene en un muy buen momento. El partido nos va a exigir todavía más que el de León y si no competimos bien no lo vamos a sacar (...) El presidente y nosotros estamos encantados con la afición. Responden siempre y sentimos cierta vergüenza de que no les devolvamos lo que nos están dando".