Adrián Gómez Sánchez 11 ABR 2026 - 14:13h.

Amath todavía no está al 100%

Entre lágrimas y en muletas: Sergi Canós Tenés, lesionado

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ValladolidEl Real Valladolid tiene que esperar al lunes a partir de las 20.30 horas para cerrar la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion en el Nuevo Estadio José Zorrilla contra la SD Éibar. Para este partido, Fran Escribá tiene varias dudas por diferentes motivos. Una de ellas es la de la portería, con Guilherme Fernandes y Álvaro Aceves a pleno rendimiento. Otra, la banda izquierda del ataque tras la lesión de Sergi Canós Tenés y el estado físico de Amath Ndiaye.

Sobre la meta blanquivioleta, el técnico valenciano no ha querido dar pistas en la rueda de prensa previa y ha dejado el tema como algo que se resolverá según su rendimiento en cada momento: "Estoy muy contento y tranquilo con los dos porteros que tengo. Guilherme dejó de jugar por una lesión y Aceves está muy bien. La decisión va a ser cada semana, jugará el que esté mejor".

El atacante senegalés fue otro de los temas en la previa y, aunque su estado físico cada vez es mejor, Escribá todavía no le ve en una forma óptima: "Amath cada vez está mejor, ya hace cosas con el grupo, pero es verdad que no está del todo bien. Faltan quizás sus propias sensaciones, que se vea preparado para reaparecer".

El míster ha hablado de la derrota ante la Cultural y Deportiva Leonesa y el hecho de cerrar esta Jornada 35: "En León no tuvimos la intensidad que el partido requería, nos pasó a todos. Esta semana ha sido muy larga y hemos analizado e intentado corregir eso. Jugar los últimos de la jornada nos da información. No sé cuándo quiero jugar. Nos toca esperar a ver qué hacen los demás sabiendo que lo importante es nuestro partido. Si fallan el resto es una oportunidad buenísima, pero si no fallan nos pone en alerta de que no podemos fallar nosotros"