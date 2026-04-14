Adrián Gómez Sánchez 14 ABR 2026 - 00:00h.

Volvió a ser titular en casa

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Éibar en la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid y la SD Éibar firmaron este lunes un empate sin goles insuficiente, sobre todo, para el equipo pucelano, que tuvo más llegada, pero fue incapaz de romper la férrea defensa del conjunto armero en ningún momento a pesar de disponer de ocasiones para desequilibrar el marcador. Uno de los protagonistas del encuentro fue un Pablo Tomeo que volvió a ser titular con el Pucela en estas tablas sin goles en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

El central turolense analizó el partido que hizo el Valladolid contra el conjunto armero en el feudo pucelano y explicó la jugada del penalti anulado a Iván Alejo: "No salimos contentos porque queríamos los tres puntos, pero en lo defensivo salimos reforzados. En ningún momento me había parecido penalti".

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El zaguero detalló su rendimiento individual y el colectivo del equipo de cara al próximo partido el equipo a domicilio en el que impera la necesidad de conseguir los tres puntos: "Siempre me intento centrar en mi trabajo que es entrenar al cien por cien y cuando me necesite el míster jugar. En las últimas jornadas hemos perdido partidos que no teníamos que haber perdido, pero competimos de tú a tú a cualquiera. Tenemos que ir a por el Andorra desde el principio".

El Valladolid tendrá que viajar a Andorra para disputar la jornada 36 de LALIGA Hypermotion en el Estadi de Encamp el próximo domingo a partir de las 14.00 horas. Habrá que ver si Tomeo vuelve a ser titular al lado de Torres, pero el que no estará será Iván Alejo, que vio su décima cartulina amarilla ante el Éibar. Esa baja ya está confirmada y se trata de uno de los jugadores importantes de la plantilla de Escribá lo que abre la oportunidad para que juegue de inicio Clément Michelin.