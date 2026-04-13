Adrián Gómez Sánchez 13 ABR 2026 - 23:15h.

El Pucela sólo fue capaz de sumar un punto

Escribá, las bajas y su decisión en portería: del "no está del todo bien" al "cada semana"

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ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en el empate (0-0) ante la SD Éibar en la trigesimoquinta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

Álvaro Aceves (6,5): Seguro en las acciones en las que tuvo que intervenir.

Iván Alejo (6,5): Intenso, percutiendo mucho por banda derecha y sacando centros muy peligrosos. Se libró del penalti en contra en una acción con Adu Ares. Bajó su rendimiento con el paso de los minutos y por la amarilla vista. Ganó nueve duelos y tuvo ocho recuperaciones.

Pablo Tomeo (6): Sin errores y bien en la anticipación y defensa del área.

David Torres (6,5): Ganó siete duelos de los 10 disputados y recuperó ocho balones en el primer acto. Sólido y muy contundente.

Carlos Clerc (5): Correcto y aseado. Sin fisuras y cumpliendo en ciertos momentos.

Stanko Juric (6,5): La tuvo de cabeza y se le fue por muy poco hasta en dos ocasiones, una de ellas en la última jugada del partido. Ganó siete de nueve duelos y tuvo 11 recuperaciones.

Julien Ponceau (5): Dirigió bien al equipo en la medular en la primera parte, pero bajó mucho su nivel en la segunda mitad. Lo intentó desde lejos y se encontró con Jon Mikel Magunagoitia.

Iván San José, Chuki (4): La tuvo al inicio, pero el tiro le salió muy centrado. Puso buenos balones a pelota parada. Eligió muy mal en una posible acción de gol en la primera parte y tuvo el freno de mano echado en algunas jugadas. Fue cambiado en el minuto 86 por Lucas Sanseviero.

Víctor Meseguer (3): Partido muy discreto. Pasó totalmente desapercibido y fue cambiado por Juanmi Latasa en el minuto 65.

Stipe Biuk (4,5): La tuvo clarísima e intentó regatear al portero sin éxito. Ayudó mucho a Carlos Clerc en labores defensivas, pero en ataque estuvo sin chispa. Fue cambiado por Peter Federico González en el minuto 75.

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Marcos André de Sousa (4): No tuvo ninguna ocasión de gol, aunque no estuvo mal en la asociación. Se le notó el cansancio con el paso de los minutos.

Desde el banquillo

Juanmi Latasa (4): Entró por Meseguer para jugar con dos puntas. Se marchó al suelo en la mayoría de duelos de espaldas.

Peter Federico González (4): Saltó al césped por Biuk. No aportó en exceso en los 15 minutos que estuvo sobre el césped.

Lucas Sanseviero (5,5): Ingresó al campo por Chuki. Nada más salir sacó una amarilla a Anaitz Arbilla.