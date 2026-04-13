Agencia EFE Redacción Valladolid 13 ABR 2026 - 23:13h.

Posible alineación del Real Valladolid y la SD Éibar en la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion

Jornada 35 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid y la SD Éibar firmaron este lunes un empate sin goles insuficiente, sobre todo, para el equipo pucelano, que tuvo más llegada, pero fue incapaz de romper la férrea defensa del conjunto armero.

Los de Fran Escribá tomaban la iniciativa del juego, controlando el balón y logrando el primer disparo a la portería rival en el minuto 4, de Iván San José, Chuki, sin problemas para Jon Mikel Magunagoitia. El cuadro blanquivioleta quería mostrar una imagen agresiva en ataque y con claridad de ideas, ante un rival que mantenía la calma, esperando un error de los locales. En 26 minutos, los jugadores del Pucela ya habían obligado a intervenir al meta visitante en dos ocasiones, mientras que el Éibar apenas había pasado del centro del campo, pero no se mostraba incómodo sin el balón.

Aparición del VAR

El peso del partido lo llevaba, de manera prácticamente absoluta, el Real Valladolid, pero no podía marcar, lo que beneficiaba, y mucho, al equipo vasco en la segunda mitad, aprovechando la tensión o ansiedad de un rival más necesitado. Esa presión quedaba evidenciada con la amarilla a Iván Alejo por protestar un saque de banda. Chuki, empeñado en hacer la guerra por su cuenta, como si estuviera solo en el campo, tomaba malas decisiones y estaba desubicado.

Enfrente, la templanza del equipo armero, que se iba adueñando del juego. La respiración de los aficionados blanquivioletas se detenía al pitar el árbitro zaragozano Alonso de Ena Wolf un penalti por derribo de Alejo a Adu Ares, pero el VAR entraba en acción y, finalmente, corregía al colegiado para no señalar la pena máxima.

Eso parecía darle un impulso al Pucela, junto a la entrada de más piezas ofensivas, en busca de la victoria en el tramo final del choque, pero esa lucha no obtenía réditos ante un Éibar que sabía defender muy bien el resultado.