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Posible alineación del Real Valladolid y la SD Éibar en la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion

El Real Valladolid celebra el gol de Chuki ante el Cádiz.
El Real Valladolid celebra el gol de Chuki ante el Cádiz. LALIGA.
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ValladolidEl Real Valladolid y la SD Éibar miden sus fuerzas este lunes a partir de las 20.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto vasco. Después de perder (1-0) ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León de la ciudad leonesa el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Amath Ndiaye, Sergi Canós Tenés y Guille Bueno, y sin la presencia de jugadores del Real Valladolid Promesas, el técnico valenciano podría incidir en su idea de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

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Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Éibar

Aunque aún no se conoce la convocatoria en la SD Éibar, Beñat San José ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de golear (3-0) a la AD Ceuta en el Estadio de Ipurua de la localidad eibarresa el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Sin bajas, y con la presencia de jugadores con ficha de filial, el técnico armero podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Beñat y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto azulgrana, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE

Jon Mikel Magunagoitia; Sergio Cubero, Peru Nolaskoain, Jair Amador, Anaitz Arbilla; Sergio Álvarez, Ander Madariaga; José Corpas, Javi Martón, Malcom Adu Ares; y Jon Bautista.

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El Pucela celebra un gol en Huesca. Real Valladolid.
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