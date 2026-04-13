Jesús Pérez Baraja 13 ABR 2026 - 10:07h.

15 puntos y nueve puestos de diferencia

El llamativo mensaje de Guilherme en pleno debate sobre la portería del Pucela

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ValladolidEl Real Valladolid y la SD Éibar miden sus fuerzas este lunes a partir de las 20.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto vasco. Después de perder (1-0) ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León de la ciudad leonesa el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Amath Ndiaye, Sergi Canós Tenés y Guille Bueno, y sin la presencia de jugadores del Real Valladolid Promesas, el técnico valenciano podría incidir en su idea de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Éibar

Aunque aún no se conoce la convocatoria en la SD Éibar, Beñat San José ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de golear (3-0) a la AD Ceuta en el Estadio de Ipurua de la localidad eibarresa el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Sin bajas, y con la presencia de jugadores con ficha de filial, el técnico armero podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Beñat y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto azulgrana, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Jon Mikel Magunagoitia; Sergio Cubero, Peru Nolaskoain, Jair Amador, Anaitz Arbilla; Sergio Álvarez, Ander Madariaga; José Corpas, Javi Martón, Malcom Adu Ares; y Jon Bautista.