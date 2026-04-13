Adrián Gómez Sánchez 13 ABR 2026 - 23:48h.

No puede pasar del empate ante el Éibar

Alineaciones confirmadas del Real Valladolid y la SD Éibar en la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid no pudo pasar del empate a cero en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante una inoperante SD Éibar que se marchó con cero disparos totales del feudo pucelano. Fran Escribá analizó el partido y lo hizo desde la perspectiva del buen hacer defensivo de su equipo, pero de la nula eficacia en los metros finales.

El valenciano explicó su visión del encuentro y el motivo del cambio de sistema inicial: "Hemos hecho un partido muy serio. No nos han generado nada y hemos tenido más que ellos. La valoración del partido es buena, del punto no porque queríamos ganar. El equipo no me ha dado sensaciones malas a nivel físico. Podíamos haber cambiado a Marcos, pero siempre es una amenaza. El 433 era porque ellos acumulan mucha gente por dentro. Chuki trabajó muy bien y donde no estuvo fino hoy es en lo que más se ve, el acierto en la parte final. Nos ha faltado eficacia en los últimos metros. Ha sido un partido similar al del Burgos CF. Ellos tenían su partido muy claro, que era no perder. A nivel defensivo estamos más satisfechos que antes. Nos generan poco y portería a cero".

El técnico lamentó los partidos perdidos en el pasado y no el punto sumado ante los armeros: "La oportunidad perdida no es hoy, creo que son los dos partidos que perdimos fuera en Anduva y en León". Además comentó situaciones individuales como las de Stipe Biuk o Lucas Sanseviero: A Biuk le pedíamos que genere, estoy contento con él. Le debo y se debe exigir más. Si todo va bien recuperamos a Amath esta semana. Me he equivocado sacando a Sanseviero tan tarde, debería haberlo sacado cuando salió Latasa. Sé lo que nos puede dar".

El arbitraje de De Ena Wolf también fue comentado desde el prisma del penalti anulado y lo desquiciante que fue para los blanquivioletas: "Respeto mucho a los árbitros. El penalti me ha parecido tan claro que no era. Lo intentan hacer lo mejor posible".