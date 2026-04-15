Adrián Gómez Sánchez 15 ABR 2026 - 22:29h.

El jugador más veterano de la plantilla

El Real Valladolid, el más retro: videojuego, brazalete vintage y emotivos regresos

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ValladolidEl Real Valladolid ha subido la media de edad de su plantilla en el mercado de fichajes de invierno y uno de los veteranos en la actualidad es el lateral izquierdo Carlos Clerc. A sus 34 años, el futbolista de Badalona ha comparecido este miércoles en rueda de prensa en la previa del encuentro ante el FC Andorra del próximo domingo en el Estadi de la Federación Andorrana de Fútbol de Encamp y ha explicado cómo ve al vestuario blanquivioleta desde su llegada al Valladolid.

Clerc ha detallado que los jugadores quizás pecan de buenismo y que les hace falta algo más de maldad en todos los sentidos: "Tenemos un vestuario sano, quizás demasiado. Hace falta un poco más de mala leche, del fútbol del de antes".

Además, el veterano futbolista ha ahondado en los últimos encuentros del Pucela con resultados aciagos y la consigna clara de tener solidez y mejorar la eficacia en ataque: "Los últimos partidos ha faltado eficacia de cara a gol, pero es el Valladolid al que queremos asemejarnos, un equipo sólido y que no concede. Miranda y León sirven de referencia para saber lo que no queremos. El míster no nos pide nada diferente de casa a fuera".

Además, ha explicado el calendario que le queda al equipo pucelano y cómo influye de cara al final de temporada enfrentarse a unos rivales o a otros: "En Andorra debemos llevar la iniciativa desde el inicio, ser los que demos el primer golpe. El calendario en Segunda es algo engañoso, hasta que no pase cada jornada es un poco elucubrar que va a pasar. Intento ayudar al vestuario con mi veteranía y ver las cualidades que tiene el extremo de mi banda para adaptarme". Habrá que ver cómo afronta el Pucela ese duelo en el feudo andorrano en apenas unos días.