Celia Pérez 15 ABR 2026 - 16:41h.

El director deportivo blanquillo se fija en el delantero del Arenteiro

El Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion: cambio en el ascenso y esperanza para Cádiz y Zaragoza

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El Real Zaragoza vive un tramo final de temporada de infarto. El cuadro dirigido por David Navarro se aferra más que nunca a la permanencia. Escalando posiciones en la tabla y a cuatro puntos de la salvación, al conjunto blanquillo aún le quedan siete partidos por delante para conseguir la anhelada estancia en Segunda división. Todo ello no desvía la atención de la dirección deportiva, que trabaja a fondo con vistas a la próxima campaña con Lalo Arantegui al frente.

Desde la llegada del director deportivo, sus esfuerzos se centran en nombres como el de Jaume Jardí o el de Diego Fuoli y en gente de la casa con las renovaciones de de Hugo Pinilla y Lucas Terrer. También, según cuenta El Periódico de Aragón, el club ha puesto la mirada en Víctor Mingo. El delantero del Arenteiro, que acaba contrato este próximo mes de junio, está en el radar blanquillo, aunque la pelea por él no será nada fácil.

El futbolista aún no ha tomado ninguna decisión todavía y tras él hay clubes de Segunda como el Cádiz, Almería y Granada, entre otros. El Real Zaragoza no le pierde la pista e incluso habría contactado con él, aunque ni mucho menos estaría cerrado. El ariete lleva 27 goles esta temporada en Primera RFEF y su buen hacer promete que será uno de los pretendidos este veranos entre los clubes de LALIGA Hypermotion.

De esta forma el club sigue adelante en el rediseño de la plantilla para la próxima temporada. A la espera de conocer si el equipo sigue en Segunda división y se consuma el descenso a Primera RFEF, en la dirección deportiva no paran y siguen adelante moviendo las piezas que necesarias para crear un proyecto de garantías sea cual sea el destino del equipo la próxima campaña.