Ander Herrera celebra dos llegadas al Zaragoza y mantiene su silencio por un bien común: "Al margen"

Ángel Cotán 10 ABR 2026 - 10:01h.

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ZaragozaLa herida entre Ander Herrera y el Real Zaragoza tardará en cerrarse. Tras varios mercados cargados de rumores y supuestos acercamientos, el centrocampista optó por cumplir su sueño argentino y finalmente no regresó al club de su vida. Este capítulo se completó con un triste incidente en Jaca. Año y medio después, el bilbaíno apuesta por el silencio por un bien común.

En una interesante entrevista concedida al medio El Boro, Ander Herrera toca la actualidad zaragocista. El centrocampista de Boca Juniors está al tanto de todos los cambios que vienen produciéndose en la entidad blanquilla en las últimas semanas. Y los aplaude.

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Herrera ve con buenos ojos la entrada de personas que conocen la casa para construir los cimientos de un nuevo Real Zaragoza, aunque confía que se den esos primeros pasos en el fútbol profesional. El mediocentro quiere ayudar.

Ander Herrera, los cambios del Real Zaragoza y su silencio

Al ser cuestionado por el Zaragoza y su regreso fallido, Ander Herrera explica la razón por la que prefiere mantenerse al margen: "Ahora mismo mi sentimiento es el mismo de siempre, es el equipo de mi vida, del que soy aficionado y socio. La prioridad es que el club intente salvarse de caer en el fútbol semi profesional que sería algo durísimo para nosotros, para todos los zaragocistas. Entonces, llegará el momento en el que hablar de esto, pero prefiero mantenerme de momento al margen. Ayudar o apoyar desde el lugar que me toca".

El centrocampista cerró el capítulo blanquillo poniendo en valor las llegadas de Lalo Arantegui y Fran Gracia: "Ahora en la dirección deportiva entraron dos personas que quiero mucho, tanto Lalo como Fran, que es intimo amigo mío. Ahora mismo solo pienso en que le vaya bien al club. Cuando se salve, y se me pregunte, comentaré, pero ahora mismo no quiero tener ningún tipo de repercusión. Sumar, sumar y sumar, no hacer leña del árbol, no caído, sino que se está tambaleando".