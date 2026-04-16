Adrián Gómez Sánchez 16 ABR 2026 - 09:20h.

En el Ibercaja Estadio no hay zona visitante

El Real Valladolid, el más retro: videojuego, brazalete vintage y emotivos regresos

Compartir







ValladolidEn LALIGA Hypermotion hay equipos que han aprovechado esta temporada 2025/2026 para remodelar sus respectivos feudos. Uno de ellos es el Real Zaragoza, que, en plena construcción del Nuevo Estadio de La Romareda, hizo un recinto modular provisional, el Ibercaja Estadio, para jugar sus partidos en la categoría de plata del fútbol nacional este curso y el siguiente. Los equipos que van pasando por el feudo zaragozano se ven afectados por no disponer de entradas para afición visitante, como le pasó al Real Valladolid, y, como consecuencia, el Real Zaragoza está teniendo problemas en algunos partidos a domicilio donde no le permiten tener representación de su afición.

Como ha podido saber ElDesmarque, el Pucela estudia cómo gestionar la zona visitante del Nuevo Estadio José Zorrilla para el decisivo partido frente al Real Zaragoza del próximo mes de mayo. El Ibercaja Estadio no tiene un espacio reservado para la afición rival, porque no se hizo en su momento cuando se construyó el estadio modular, pero se pueden comprar entradas en otras ubicaciones cuando los partidos no son declarados de alto riesgo, como todo hace indicar que lo será ese duelo. Basta ver las palabras del club blanquivioleta: "Por recomendación de Seguridad, ante el Real Zaragoza sólo se venderán entradas a abonados, la taquilla física sólo se abrirá para incidencias y habrá zonas de Zorrilla en las que no se venderán entradas (los fondos ni los sectores adyacentes a la grada visitante), por lo que no se garantiza que la ubicación de las entradas sea la misma para los dos duelos promocionados".

Cabe destacar que, en el Estadio de El Alcoraz, para el derbi aragonés SD Huesca - Real Zaragoza, los oscenses han decidido anular la zona visitante y no dar entradas a uno de sus rivales por la permanencia, misma medida al no recibir localidades para sus seguidores en el encuentro disputado en la primera vuelta debido a este motivo.