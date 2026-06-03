Le preguntan a Luis de la Fuente por cómo afronta un amistoso y su respuesta no tiene desperdicio
El técnico fue preguntado por la importancia de los amistosos
Borja Iglesias responde a Riazor, sus imprescindibles en España y el robo a Joaquín: "Me fui enfadado"
A falta de un día para el primer amistoso de España previo al Mundial 2026, muchos están preocupados con el estado del césped de Riazor. Un encuentro 'no oficial', como prefiere que lo llamen Luis de la Fuente, que ha provocado una viral respuesta del seleccionador al explicar los riesgos que tiene el deporte.