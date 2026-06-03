Jorge Morán 03 JUN 2026 - 14:10h.

El técnico fue preguntado por la importancia de los amistosos

Borja Iglesias responde a Riazor, sus imprescindibles en España y el robo a Joaquín: "Me fui enfadado"

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A falta de un día para el primer amistoso de España previo al Mundial 2026, muchos están preocupados con el estado del césped de Riazor. Un encuentro 'no oficial', como prefiere que lo llamen Luis de la Fuente, que ha provocado una viral respuesta del seleccionador al explicar los riesgos que tiene el deporte.