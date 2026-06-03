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Le preguntan a Luis de la Fuente por cómo afronta un amistoso y su respuesta no tiene desperdicio

Le preguntan a Luis de la Fuente por cómo afronta un amistoso y su respuesta no tiene desperdicio
Luis de la Fuente riendo en rueda de prensa. ElDesmarque
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A falta de un día para el primer amistoso de España previo al Mundial 2026, muchos están preocupados con el estado del césped de Riazor. Un encuentro 'no oficial', como prefiere que lo llamen Luis de la Fuente, que ha provocado una viral respuesta del seleccionador al explicar los riesgos que tiene el deporte.

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