El meta lo deja en manos del club: "Deberán tomar decisiones"

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Jan Oblak habla por primera vez de su futuro. El portero del Atlético de Madrid tiene contrato hasta 2028, pero su continuidad en el equipo rojiblanco de cara al próximo curso no está del todo garantizada. Desde el club tienen claro que no le forzarán a salir y lo dejan todo en manos del esloveno, mientras que el esloveno, a tenor de sus palabras, parece dejarlo todo en manos del club.

"No voy a pensar demasiado en eso porque las cosas suceden cuando deben suceder. Lo que está escrito en algún lugar, sucederá. No tengo mucha influencia sobre todo esto", respondió Oblak al canal Erika cuando le preguntaron sobre su continuidad. "Tengo contrato con el club en el que he pasado 12 años. Lo he respetado de principio a fin y continuaré haciéndolo en el futuro", agregó, dejando entrever que su plan pasa por seguir en el Metropolitano el próximo ejercicio.

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Jan Oblak deja su futuro en manos del Atlético

El meta admite que quiere "lograr algunas cosas con este club que aún no he conseguido", pero a su vez apunta también a la dirección deportiva: "Ellos también tienen que considerarlo todo. En algún momento, deben tomar decisiones sobre el futuro", expresó.

Oblak, pese a no cerrar la puerta del todo, parece mostrarse convencido de su continuidad: "Creo que aún me quedan unos años al más alto nivel porque me siento genial".

Unas palabras que llegan tras firmar uno de sus cursos más discretos desde que defiende la elástica rojiblanca. A sus 33 años, el esloveno está lejos del nivel sobresaliente que mostró hace cerca de un lustro, lo que ha provocado cierto debate en la portería entre la hinchada del Atlético durante los últimos meses, marcados además por la poca fiabilidad defensiva del equipo rojiblanco a lo largo de toda la temporada.