Celia Pérez 21 ABR 2026 - 11:28h.

Los blanquillos aumentan ligeramente sus opciones

La postura del Cádiz CF ante la posible destitución de Sergio González

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La última jornada de LALIGA Hypermotion ha concluido dejando de nuevo al Racing de Santander dando un paso importante hacia el ascenso tras imponerse ante la Real Sociedad B. Además, el Almería regresó a los puestos de ascenso directo tras vencer al Málaga, aumentando así la presión sobre un Dépor que ganó anoche al Mirandés. El descenso sigue al rojo vivo con un Zaragoza que pelea hasta el final con uñas y dientes por la permanencia y un Cádiz que sigue en caída libre.

Pues bien, con todo ello, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones más destacadas de Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, para analizar el porcentaje con el que cuentan los equipos tanto para el ascenso a Primera división y como para la permanencia en Segunda.

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En la zona baja la lucha por la salvación continúa apretadísima. Con tres equipos ya un porcentaje bastante alto para bajar, como es la Cultural Leonesa con un 95% , el Huesca con un 88,8%, el Mirandés con un 84,4%, el Real Zaragoza consigue aumentar ligeramente su esperanza para conseguir la permanencia tras la última jornada. El cuadro blanquillo pasa de tener un 69,8% a un 66%. Por su parte, el Cádiz pasa de un 52,8% a un 53,4%. Por encima está el Real Valladolid con un 8,8%, la Real Sociedad B con un 3,2% y el Leganés con un 0,4%.

La pelea por el ascenso en LALIGA Hypermotion

En cuanto al ascenso, el Racing sigue siendo el gran favorito para conseguirlo de manera directa con un 89,2%, seguido del Dépor, que aumenta a un 51,4% su posibilidad, seguido del Almería con un 44,2% y el Castellón, con un 43,2%. Esa segunda plaza para conseguir subir a Primera sin pasar por los playoffs está disputadísima, solo cuatro puntos separan a seis equipos.

Por otro lado, para clasificarse entre los cuatro equipos que disputarán los playoffs, el cuadro herculino cuenta con un 52,2%, mientras que los almerienses tienen un 67,4%, los castellonenses un 61,%, el Málaga un 58,8%, la UD Las Palmas un 58,4% y el Burgos un 53,4%.