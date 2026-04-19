El filial del Deportivo sufre cánticos e insultos racistas en Salamanca: "Musulmán"

Ángel Cotán 19 ABR 2026 - 19:36h.

El partido estuvo detenido

Gabriel Rufián: “Si gritas contra los musulmanes con la camiseta de un futbolista musulmán puesta…”

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Raro es el fin de semana en el que no se produce algún capítulo lamentable en nuestro fútbol. Recientemente, el capítulo vivido en Cornellà con la Selección Española apuntó a traer graves consecuencias futuras ante casos similares. Sin embargo, días más tarde, se ha podido comprobar que el problema sigue existiendo. Y sino que se lo pregunten a Rodrigue Dipanda.

Según informa La Gaceta de Salamanca, el encuentro correspondiente a la jornada 32 del Grupo 1 de la Segunda Federación tuvo que ser detenido durante varios minutos. La razón no es otra que la sucesión de cánticos e insultos desde un sector del Helmántico contra el delantero centro del Deportivo Fabril.

Dipanda sufre cánticos e insultos racistas en el Salamanca UDS - Fabril

El árbitro principal del encuentro se vio obligado a parar el juego al escuchar el siguiente cántico en un sector del Helmántico: "Musulmán el que no bote". Gil Arenas, el citado trencilla, activó rápidamente el protocolo antirracista que marca la Real Federación Española de Fútbol. Los hechos ocurrieron en el minuto 37 de partido.

A la espera del acta arbitral, estos hechos apuntan a acarrear una sanción al equipo local. Pese a estos incidentes, el Deportivo Fabril se dedicó a jugar el encuentro, y pese a estar ya ascendidos, lograron la victoria en un escenario histórico.

El filial herculino es la enésima muestra del gran trabajo de cantera que viene realizando el Deportivo de La Coruña. El próximo curso, en la Primera Federación, el segundo equipo blanquiazul seguirá fogueándose en busca de alcanzar su gran objetivo, que no debe ser otro que aportar más mimbres al primer equipo que dirige Antonio Hidalgo.