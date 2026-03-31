Saray Calzada 31 MAR 2026 - 22:25h.

Se activó el protocolo tras producirse cánticos racistas desde la grada

Luis de la Fuente comparte la convocatoria para el España - Egipto: una ausencia y un estreno esperado

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La Selección Española jugaba ante Egipto un amistoso en el RCD Stadium. Durante el segundo tiempo se produjo un acto lamentable. Por parte de un sector de la grada se empezaron a escuchar cánticos racistas. El protocolo se activaba y se anunciaba por megafonía que cesasen este tipo de cánticos: "Musulmán el que no bote".

Desde la RFEF informaban que se habían dirigido a esa parte de la afición para tratar de identificarles y pedirles que esto no se volviera a producir. Una imagen lamentable que no beneficia a España con el Mundial 2030 cada vez más cerca.

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Unos cánticos lamentables que no representan a toda la afición de España y que no deberían producirse en ningún estadio. Hasta ese momento, el partido apenas había tenido polémica hasta ese instante. Se notaba que los dos no se jugaban nada y que los jugadores estaban con el freno echado debido a todo lo que se juegan con sus clubes en las próximas semanas.

España se reserva para el Mundial

En el primer tiempo, ninguno de los dos equipos mostró gran claridad en lo ofensivo. Solo un remate entre los tres palos de cada uno de los equipos. Luis de la Fuente repetía con Lamine Yamal en el once, pero no mostraba su calidad habitual. En general el equipo español no mostró mucho potencial.

El seleccionador hizo varios cambios con respecto al partido ante Serbia y al descanso volvió a dar salida a otros jugadores. Para comenzar el segundo tiempo salieron Dani Olmo, Calor Soler, Pablo Fornals y Lamine Yamal y entraron Rodri, Víctor Muñoz, Pedri y Fermín López.

Estos cambios surtían efecto y los de Luis de la Fuente comenzaron a generar ocasiones más claras. Fermín con su movilidad total por el frente de ataque aparecía por varios lugares y sorprendía a la defensa egipcia poniendo a prueba a su portero.