Ángel Cotán 31 MAR 2026 - 10:04h.

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MadridEspaña pone punto y final este martes a su parón internacional del mes de marzo. Tras la victoria ante Serbia por un contundente 3-0, Luis de la Fuente, que ha anunciado rotaciones, tratará de hacer lo propio ante Egipto. El RCDE Stadium acogerá el penúltimo encuentro preparatorio antes de la gran cita mundialista. Para este choque amistoso, el técnico nacional cita a todos los disponibles.

Martín Zubimendi no figura en la convocatoria por una lesión. El talentoso centrocampista del Arsenal tuvo que abandonar la concentración española el pasado domingo para "no correr riesgo alguno". El pivote no será de la partida ante Egipto, aunque por motivos de peso.

La gran novedad de la citación ante Egipto la encarna Joan García. El portero del FC Barcelona, descartado en el anterior amistoso, está entre los citados y figura con el dorsal 18.

La convocatoria de Luis de la Fuente para el España - Egipto

Esta es la lista de citados por el seleccionador nacional, al completo: David Raya, Mosquera, Grimaldo, Cubarsí, Marcos Llorente, Huijsen, Ferran Torres, Carlos Soler, Borja Iglesias, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro, Álex Remiro, Aymeric Laporte, Álex Baena, Rodrigo Hernández, Pablo Fornals, Joan García, Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal, Fermín, Unai Simón, Marc Cucurella, Víctor Muñoz y Ander Barrenetxea.