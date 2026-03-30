Saray Calzada 30 MAR 2026 - 20:31h.

Luis de la Fuente adelantó que habrá rotaciones

Baja de última hora en la convocatoria de España ante Egipto

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La Selección Española afronta el segundo amistoso de este parón de selecciones frente a Egipto. Los de Luis de la Fuente ya dejaron buenas sensaciones contra Serbia y lo quieren repetir para llegar al Mundial con la mejor de las energías. En la previa a este duelo, el seleccionador ha tomado la palabra. Una de las dudas que existen para el próximo partido es quién ocupará la portería.

El seleccionador anunciaba que habrá rotaciones. "Vamos a refrescar el equipo, pero sacaremos un equipo competitivo porque queremos seguir ganando. Jugarán los que tengan que jugar. Queremos refrescar al equipo para que sea muy competitivo".

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Luis de la Fuente no adelanta nada

Luis de la Fuente no quiso adelantar el nombre en la portería. "Ya tenemos la decisión tomada, pero no sabemos cómo va a transcurrir el partido. El portero que juegue mañana de inicio lo sabrán mañana, no voy a adelantar nada aquí. Veremos cómo se desarrolla el partido. Nos estamos jugando el primer puesto del ranking mundial. Tenemos que sacar un equipo muy competitivo que nos ofrezca toda la confianza. Veremos qué pasa en la portería: quién inicia y quién termina".

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Ha llevado a cuatro porteros y Joan García se quedó en la grada. Ahora falta por ver si tendrá sus primeros minutos y si jugará más de un portero en el partido contra Egipto. "No lo puedo asegurar. Veremos cómo está el partido. Sacaremos un equipo para ganar el partido y se tomarán decisiones para ganar. Para nosotros no hay amistosos".

Joan García jugará en el estadio en donde tantas veces lo ha hecho con el Espanyol y le preguntaron al seleccionador por cómo cree que será el recibimiento. "Que deje la tentación en su casa, que vengan a animar. Aquí los jugadores son de la selección española. Si alguno tiene esa tentación, que la deje en su casa".