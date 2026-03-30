Pablo Sánchez 30 MAR 2026 - 21:04h.

Lamine Yamal y Víctor Muñoz, inseparables en el entrenamiento de la Selección Española

El catalán no ve con malos ojos volver a España en el futuro

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Marc Cucurella fue el siguiente protagonista en pasar por la sala de prensa tras la intervención de Luis de la Fuente para analizar el partido de este martes frente a Egipto, posiblemente el último antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El lateral catalán se mostró ilusionado por jugar en casa, habló del miedo a las lesiones a estas alturas de la temporada y también respondió a una futura vuelta a España. Concretamente, al Barcelona.

La rueda de prensa de Marc Cucurella

Lesiones: "Es un partido muy importante, posiblemente el último test que podemos tener antes de que Luis saque la convocatoria. Todos vamos a intentar dar nuestra mejor versión y a partir de ahí poner las cosas difíciles a Luis".

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Egipto en Tokio: "Fue un partido muy difícil, duro, son un gran equipo y de África son de las mejores selecciones que hay. Tendremos que estar muy concentrados. Ellos estarán esperando alguna contra, no será nada fácil".

Oyarzabal: "Es una persona muy importante, una persona respetada, no suele hablar mucho pero cuando lo hace todo el mundo lo escucha. Está mostrando el gran nivel que tiene. Cuando me preguntan qué jugador me gusta digo Mikel. Antes no mucha gente pensaba que tenía el nivel, yo siempre decía que cuando juegas con él te das cuenta lo que aporta al equipo".

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Jugar en Barcelona: "Muy contento, es una oportundiad de venir aquí. Mucha familia va a poder venir a verme. Jugar aquí, en un gran estadio, el ambiente va a ser muy bonito. Será una gran despedida antes de la lista final".

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Luis de la Fuente: "Lo veo muy tranquilo. Igual que siempre, con la misma naturalidad y ganas de seguir trabajando. Internamente tendrá sus nervios y dudas, pero es su trabajo. Siempre hace un buen grupo, un buen equipo, elige bien y ojalá lo vuelva a hacer".

¿Te ves jugando más pronto que tarde en España?: "Es mi país, donde me he criado y siempre piensas en volver. Lo dejaría aún en unos años vista. Estoy muy contento allí, mi familia también y como experiencia de vida es una muy buena".

Futura llamada del Barcelona: "Si esas situaciones llegan son difíciles de rechazar. Me lo tendría que plantear, no solo soy yo, también tengo que pensar en mi familia. Entre todos decidir lo que es mejor para nosotros. Ahora no pienso en eso. Si viene vendrá y ya veremos la decisión que se toma".