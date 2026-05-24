Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 20:41h.

Celebró en el césped de Balaídos una nueva clasificación para Europa, la segunda bajo su presidencia

El discurso de Giráldez al celtismo: "Vuestra reacción al acabar el Friburgo fue nuestra gasolina"

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VigoMarián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, celebró por todo lo alto la clasificación por segunda temporada consecutiva para la Europa League. La máxima responsable del club dio las gracias al celtismo por su apoyo durante toda la temporada. También quiso agradecer a Claudio Giráldez y su cuerpo técnico la confianza mostrada en el proyecto al renovar su contrato hasta 2028. No quiso olvidarse del capitán, de Iago Aspas. Para Marián Mouriño un año más del moañés en activo es un regalo para el Celta y su afición.

La presidenta animó a todo el estadio con un "¡Estamos en Europa!". Marián Mouriño quiso dar las gracias a "Claudio y su equipo por confiar, por renovar y por apostar por este proyecto y por los nuestros, por nuestra cantera". Agradeció todo el trabajo del cuerpo técnico y la demostración de "que sí se puede" competir en Europa y en Liga de tú a tú contra otros equipos más poderosos en lo deportivo y lo económico.

También quiso felicitar a Iago Aspas "por confiar en el proyecto, por renovar y acompañarnos. Sabes lo que te queremos y lo que significas. Gracias capitán, gracias por darnos este regalo". El moañés, que el 1 de agosto cumplirá 39 años, ha decidido retrasar una temporada su retirada y jugará un último año con el Celta.

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Marián Mouriño confesó que "este año ha sido precioso veros en cada campo de Europa, llenar Balaídos todos los partidos escuchando ese himno que nos emociona a todos, que nos une y que además enseña nuestra lengua, nuestra cultura e identidad por España, por Galicia y por toda Europa". Algo que volverá a suceder la próxima temporada.

Ahora deberá afrontar un exigente verano donde se afrontarán varios cambios importantes en la plantilla con salidas dolorosas como la de Óscar Mingueza junto a la obligación de ingresar 18 millones de euros antes del 30 de junio para no presentar números rojos al finalizar el ejercicio actual.