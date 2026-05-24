Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 19:32h.

El catalán deja el Celta tras 147 partidos en cuatro temporadas

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VigoEs un secreto a voces que se hará público a lo largo de estos días, Óscar Mingueza no seguirá jugando en el Celta de Vigo. El futbolista ha rechazado la oferta de renovación que le presentó el club hace ya muchas semanas para emprender una nueva aventura. A pesar de los deseos de Claudio Giráldez no habrá más conversaciones con el catalán en verano. La decisión está tomada. Concluirá su contrato y firmará por un nuevo equipo con la carta de libertad.

La noticia, adelantada por el Diario As, ha podido ser ratificada por ElDesmarque por fuentes cercanas al jugador. Con el cambio de agencia para firmar con Unique Sports el futuro del futbolista estaba ya muy lejos de Vigo. El club y el cuerpo técnico quisieron mantener un discurso optimista pero la realidad era otra. En el club eran conscientes de la dificultad máxima que sería mantener al internacional español.

El Celta había presentado una oferta de renovación que rondaba los cuatro millones de euros brutos por temporada para igualarlo con los jugadores mejor pagados de la plantilla. Un esfuerzo máximo que ni siquiera se acercaba a propuestas procedentes de clubes como la Juventus de Turin o de la Premier League.

El de Santa Perpètua de Mogoda dejará el Celta como llegó hace cuatro temporadas, con la carta de libertad tras llegar a un acuerdo con el FC Barcelona. El club azulgrana pactó con la entidad viguesa conservar la mitad de sus derechos económicos. Ahora perderá de manera total el control sobre el defensa de 27 años. Óscar Mingueza va a firmar el gran contrato de su carrera.

Se va del Celta tras 147 partidos en los que marcó siete goles y dio quince asistencias. En Vigo, de la mano de Claudio Giráldez, logró alcanzar la internacional absoluta con España. Aunque hace meses que no acude a la Selección es el único jugador del Celta, junto a Borja Iglesias, en la prelista de 55 futbolistas realizada por Luis de la Fuente.

Este sábado Claudio Giráldez tuvo el detalle de darle unos minutos a Óscar Mingueza ante el Sevilla FC. Entró en el descuento para recibir una ovación de Balaídos. Un cambio con claro sabor a despedida. El técnico apostó por él y no por otros futbolistas como Joseph Aidoo, Franco Cervi o Mihailo Ristic, que también saldrán del Celta esta temporada.