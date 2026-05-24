Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 12:40h.

Avanzó que seguirán siendo ambiciosos: "Para el año que viene, con los pies en la tierra, seguir soñando"

Claudio Giráldez, sobre el futuro de Marcos Alonso: "El cabrón no suelta prenda"

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VigoClaudio Giráldez ya forma parte de la centenaria historia del Celta de Vigo. El equipo logró clasificarse por segunda temporada consecutiva para disputar la Europa League. Solo Víctor Fernández, hace casi 30 años había logrado lo mismo. La actual generación es la segunda en conseguirlo. Para ello tuvo que superar un mal arranque de Liga o palos como la eliminación en los cuartos de final de la Europa League. El técnico quiso resaltar, en su discurso sobre el césped de Balaídos, ese momento para dar gracias al celtismo.

"Quería destacar un momento de la temporada porque es fácil animarnos en las victorias pero vuestra reacción al acabar el partido del Friburgo creo que ha sido la gasolina que hemos tenido" para lograr superar ese grandísimo palo que recibió el equipo y lograr terminar la temporada en sexta posición clasificándose de nuevo para la Europa League.

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Confiesa Claudio Giráldez delante de todo el celtismo que "eso no se nos va a olvidar nunca". Avanza que "para el año que viene, con los pies en la tierra, seguir soñando" ya que para el técnico porriñés "es un orgullo estar ahí abajo representándoos". El entrenador considera que el celtismo ha sido clave en un curso con 55 partidos donde el equipo ha llegado al límite de sus fuerzas.

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"Me parece muy difícil repetir un año como este y ojalá podamos estabilizarnos en competiciones europeas pero es muy muy complicado. Solo hay que ver los antecedentes de los equipos que han jugado en los últimos años, incluso jugando Champions. Cautela y a disfrutar de esta temporada", ya dijo en sala de prensa.

"Creo que la afición se merecía este cierre de temporada en primer lugar. Sabemos que no hemos estado bien en casa y sabíamos que era un día perfecto para saldar esa deuda. También creo que los jugadores se merecían tener una celebración como Dios manda de un año espectacular, intenso, que va a ser muy difícil de repetir, y creo que toca celebrarlo. Ha sido un día redondo", concluyó Claudio Giráldez en un sábado que quedará guardado para siempre en la historia celeste.