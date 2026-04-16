Las lágrimas de Iago Aspas ante su afición tras la eliminación de Europa League

Celia Pérez 16 ABR 2026 - 21:14h.

El capitán, emocionado tras la eliminación de su equipo

El uno a uno del Celta ante el Friburgo: muchos suspensos para un equipo superado por en el césped

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El Celta de Vigo se ha despedido de la Europa League en una dura tarde en Balaídos. El equipo de Claudio Giráldez, tras el 3-0 de la ida, volvió a caer frente a su rival por 1-3 y le tocó despedirse del viaje europeo ante su afición. A pesar de ser consciente de la dificultad de la eliminatoria, el celtismo llegaba ilusionado a una cita en la que no se pudo dar la remontada. Las caras de tristeza en el cuadro vigués eran desoladoras, como la de Iago Aspas al finalizar el partido.

Una vez el colegiado decretó el final del encuentro y la eliminatoria se consumó, los jugadores celestes, junto a Claudio Giráldez, se acercaron hasta los aficionados celestes para agradecer su apoyo durante todo el partido. Fue ahí cuando las cámaras de Movistar captaron a un Iago Aspas emocionado, con lágrimas en los ojos.

La superioridad alemana fue aplastante. Se repitió la historia de hace una semana en el Europa-Park Stadion. La distancia entre ambos equipos en estos momentos es sideral. Al Celta le faltó el fútbol que suele aportar Iago Aspas, al que Giráldez recurrió en el intermedio con la eliminatoria sentenciada.

El Celta tampoco salió ganador de las segundas jugadas ni de los balones en largo. La eliminatoria ante el octavo clasificado de la Bundesliga evidenció que todavía está lejos de competir con los grandes de Europa. Un buen ejemplo es que Borja Iglesias, acostumbrado a ganar muchos duelos en LaLiga, fue fácilmente sujetado por los centrales Ginter y Lienhart.

La única vez que el Celta de Vigo dio la sensación de dañar al Friburgo fue tras una pérdida del suizo Manzambi, de nuevo imperial en Balaídos. Pero Ferran Jutglà se empachó de balón y dejó la jugada en nada, pese al buen desmarque de Borja Iglesias.