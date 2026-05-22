Alberto Bravo 22 MAY 2026 - 15:57h.

El vídeo recrea a un Iago Aspas niño sin subir a cenar para jugar al fútbol en la calle

Así anunció Iago Aspas su renovación a Giráldez: "Estábamos preparando el vídeo..."

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VigoEl Celta de Vigo anunció la renovación de contrato, el último de su larguísima y exitosa carrera, de Iago Aspas con un emotivo vídeo en el que se recrea su infancia en Moaña. Sus padres, esperándolo para cenar y él decidido a seguir jugando al fútbol en la calle. Ahí es donde aprendió sus primeros trucos junto a sus hermanos mayores. El capitán celeste, a punto de cumplir 39 años, reaccionó al vídeo con el club grabándolo para felicidad de todo el celtismo.

"Muy emotivo porque recuerda mi infancia. Mis padres llamaban por la ventana para que volviera a casa para cenar. De aquella no había teléfonos como hay hoy en día", recordaba Iago Aspas mientras veía el vídeo de casi dos minutos de duración.

El vídeo, que suma ya solo en X más de un millón de visualizaciones, ha sido alabado por la sencillez y sentimiento que desprende. Un vídeo a la altura de una leyenda como Iago Aspas. El moañés confesó que se siente "muy orgulloso de haber vivido esta infancia y con este vídeo recordar todo lo feliz que fui de pequeño y lo que podía disfrutar en la calle y eso no pasa hoy en día".

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Iago Aspas disputará una última temporada con el Celta. Será la número 18 con el primer equipo. Seguirá mejorando sus récords de partidos y goles anotados. Después pasará a formar parte de la estructura del club durante dos temporadas más. El delantero ha decidido que su ficha se distribuya en estas tres temporadas permitiendo al club liberar parte de su masa salarial esta próxima temporada.

El celtismo, que ahora ya sabe que la que viene será la última de Iago Aspas en activo, podrá despedir como se merece al mejor jugador de su historia. "Podría coger sus bártulos e irse y sería la misma leyenda que si el año que viene sigue jugando. Es de agradecer que él quiera seguir aportando al club", confesó Claudio Giráldez este mismo viernes.