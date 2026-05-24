Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 16:42h.

El catalán cerró la temporada con segundo máximo goleador del Celta en Liga con 10 tantos

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VigoEl delantero Ferran Jutglà pidió valorar la clasificación europea del Celta de Vigo para la Europa League. También avisó de la importancia de tener "humildad" y mantener "los pies en el suelo" porque si se creen más que los demás lo pasarán mal. El catalán, en una temporada de menos a más, terminó convirtiéndose en el segundo máximo goleador celeste de la temporada con once tantos en 44 partidos.

"La próxima temporada volverá a ser muy exigente, habrá que trabajar mucho y estar a la altura. Estamos poniendo el techo muy alto, pero tenemos que mantener los pies en el suelo y seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora. Con ilusión y ambición, pero también con los pies en la tierra", indicó en la zona mixta de Balaídos tras ganar al Sevilla FC con un solitario gol de Ilaix Moriba.

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El atacante, que llegó este verano procedente del Brujas, confesó que le costó "más de lo esperado" adaptarse al sistema de Claudio Giráldez, aunque al final "las cosas se han dado muy bien" y ha terminado siendo un jugador fundamental para el técnico porriñés.

"Pasé un período de adaptación que me costó más de lo que pensaba pero las cosas se han dado muy bien. He llegado mentalmente muy bien, físicamente en uno de mis mejores momentos de forma. Triste porque termina la temporada, me estoy encontrando muy bien", confesó el delantero del Celta.

"Sé cómo tengo que prepararme para la próxima temporada. Mi temporada ha ido de menos a más. He terminado muy bien, si la temporada durase algo más para mí sería mucho mejor", bromeó Ferran Jutglà en zona mixta de Balaídos.

Sobre la clasificación europea, la segunda consecutiva, subrayó que se sienten "muy felices y muy contentos. Somos una piña, una unión. Vamos todos a una y con ganas de celebrarlo todos juntos". Bromeó al indicar que "estamos mal acostumbrando a la afición a estas cosas".

Por ello insistió en lo logrado esta temporada "hay que valorarlo, estamos muy felices y ojalá se pueda hacer muchos años pero hay que tener los pies en el suelo y ser humildes y no creernos más que los demás" para poder estar a la altura que exige otro año cargado de partidos.