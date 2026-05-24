Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 13:58h.

El portero rumano, clave en una temporada histórica con 50 partidos disputados

El discurso de Giráldez al celtismo: "Vuestra reacción al acabar el Friburgo fue nuestra gasolina"

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VigoAndrei Radu ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada en el Celta de Vigo. El portero rumano, un gran desconocido, llegó con la carta de libertad del Venezia tras una carrera de altibajos en Italia. Las dudas que generó su fichaje se convirtieron rápidamente en certezas gracias a sus grandes actuaciones. Junto a su regreso a la selección de Rumanía ha disparado su valor en el mercado. Sin embargo el portero lo tiene claro, se queda en Vigo y en el Celta.

Preguntado por si se quedaría en el Celta en caso de recibir una importante oferta el arquero fue muy claro: "Yo me quedo aquí sí, claro. No lo tengo que pensar. El Celta me ha dado mucho y yo quiero dar mucho al Celta". "Es mi casa. Me gusta mucho estar aquí", confesó Andrei Radu.

El portero dio las gracias a Ferran Jutglà por su gran final de temporada con goles que han sido fundamentales para lograr la clasificación a Europa League. No se olvidó de Claudio Giráldez y su cuerpo técnico y dirección deportiva que " me han buscado para llevarme aquí. Muy agradecido de todo y puedo hacer más y quiero hacer más para esta ciudad".

Tal es su amor al Celta que se compromete a intentar volar para ser mejor portero: "Nada es imposible. Si me dicen de volar ahora no puedo pero nada es imposible en el fútbol. Tenemos que ir por todo como este año. Hemos gestionado muy bien los momentos buenos, los negativos también, para llegar bastante lejos en Europa League". De cara a la temporada que viene "tenemos que estar atentos y querer más".

Sobre la clasificación para Europa League confesó sentirse "muy feliz por el equipo, por la ciudad, por la afición, por todo lo que ha pasado este año. Estoy muy agradecido y no tengo palabras". "Tenemos que disfrutar los momentos buenos, tenemos que vivir el momento y este es el momento de disfrutar todos juntos", añadió.

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Destacó lo importante que ha sido la unidad y el buen ambiente en el vestuario para prolongar las buenas rachas y superar los malos momentos: "El secreto es la unidad. Estuve hablando con mis compañeros. Hemos dicho que tenemos un grupo increíble porque tuvimos momentos buenos y fuimos capaces de mantenerlo durante un periodo muy largo y también fuimos capaces de salir del momento negativo que hemos tenido". Andrei Radu asegura que el vestuario del Celta "para mí somos como una familia, esa es nuestra fuerza".

También tuvo palabras para un celtismo que ya lo considera uno de los suyos: "Estoy muy agradecido, no sé lo que tengo que decir. Solo puedo dar gracias porque nunca me esperaba este cariño que me han dado. Soy feliz si les he dado una satisfacción".