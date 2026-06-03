El Zaragoza activa la vía txuri urdin por un fichaje necesario: tres candidatos y un puesto

Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 08:52h.

El club blanquillo protagonizará un verano de muchos movimientos

El Huesca explica por qué prefiere evitar al Zaragoza en Primera RFEF: "Sería mejor"

Compartir







El Real Zaragoza calienta su particular mercado de fichajes. Tras dar pasos hacia una necesaria reestructuración del club motivada por el fatídico descenso al fútbol no profesional, es el momento de la parcela deportiva. Con Lalo Arantegui a la cabeza, la entidad maña acometerá una auténtica revolución en su primera plantilla. Tantas salidas demandan llegadas y el director deportivo se centra en una demarcación necesaria con hasta tres nombres en agenda.

El equipo zaragocista será el gran rival a batir en la próxima edición de la Primera Federación. Los equipos rivales le plantearan duelos muy físicos y la línea defensiva del Zaragoza apunta a tener que correr muchos metros a su espalda.

Por esta razón, las demarcaciones de la retaguardia tomarán especial relevancia. De los éxitos de Lalo Arantegui dependerá el devenir del curso y el director deportivo estudia al detalle tres opciones para el lateral derecho, todas ellas con ADN txuri urdin.

PUEDE INTERESARTE Giro por el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: el Arsenal complica el plan del Barça

El Zaragoza activa la vía txuri urdin por un fichaje necesario

Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, la dirección deportiva blanquilla pone el foco en el lateral derecho con tres futbolistas de distinto perfil y edad, aunque con pasado en la Real Sociedad. Además, sus situaciones contractuales también son diferentes, hecho a tener en cuenta ante la limitada economía zaragocistas.

El primero de ellos es Alberto Dadie. A sus 23 años, y tras doce temporadas en Zubieta, la dirección deportiva realista le comunicó el pasado lunes que no continuará en la disciplina donostiarra. Con experiencia en LALIGA Hypermotion, el lateral de San Sebastián llegaría a coste cero.

PUEDE INTERESARTE El Celta desempolva el fichaje de Diego Conde: la hoja de ruta de Marco Garcés

Jokin Gabilondo es otro de los jugadores que analiza Arantegui. A sus 27 años, el futbolista de Urretxu ha perdido todo el protagonismo con Funes. El próximo día 30 finalizará su relación contractual con un Málaga que pelea por el ascenso a Primera y no parece que entre en los planes del club costasoleño para la próxima temporada.

Y la tercera opción que completa la lista la encarna Álex Petxarromán. Formado en Zubieta al igual que los dos anteriores, el lateral derecho regresa al Deportivo de La Coruña tras un año de cesión en el Andorra. Con contrato en vigor hasta junio de 2028, el equipo herculino le busca acomodo, con el Zaragoza muy atento.