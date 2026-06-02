Fran Fuentes 02 JUN 2026 - 20:32h.

En las próximas semanas se llevará a cabo una reestructuración del club en todas las áreas

Vía libre para el primer fichaje del Real Zaragoza tras descender a Primera RFEF

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El Real Zaragoza ha anunciado que hará importantes cambios estructurales de cara al próximo curso, en el que participará en Primera RFEF. Y es que, tras comunicar la celebración de un Consejo de Administración al término de la temporada, con "un exhaustivo análisis", el club ha trazado un plan de cara a la próxima campaña. La primera decisión, así como la más llamativa, es el cese de Fernando López, hasta ahora director general del club. Del mismo modo que se espera un cribado masivo en la plantilla actual, también se prevén más salidas en el organigrama directivo.

Según informa el comunicado, ambas partes han alcanzado un acuerdo para que finalice la etapa del directivo al frente del club. Asimismo, se comienza de inmediato el proceso para poner al frente a una nueva cara visible que dirija el día a día de la entidad.

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Asimismo, durante el consejo de administración se ha abordado "una profunda reestructuración del club" a todos los niveles y departamentos. Y es que la realidad económica del club, dado el decrecimiento de los ingresos, será muy complicada, por lo que se hace necesario reducir los costes de personal en diversas áreas.

Por último, se ha anunciado una ampliación de capital en el Real Zaragoza, estimada en 20 millones de euros, antes del final del presente año 2026. El objetivo de esta inyección económica lleva consigo el intento del club para invertir en fichajes y en otros ámbitos relacionados con la parcela deportiva.

De este modo, el descenso a Primera RFEF se cobra la cabeza de Fernando López, quien ha sido la cara visible de la institución durante el último año y medio, y se reorganizará la directiva en las próximas semanas. Este enorme fracaso deportivo empieza a dejar ver las primeras consecuencias a nivel de directiva, y puede que no sean las últimas. Habrá que estar muy atentos a las novedades que comunique el club en el apartado estructural durante las próximas semanas.