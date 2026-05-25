Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 19:28h.

Jorge Valdano no tiene dudas con los futuros rivales del Zaragoza: "Mira cómo te esperarán"

Diversos ingresos se reducen y LALIGA aporta su granito de arena

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Era cuestión de tiempo y la pesadilla se convirtió en realidad el pasado domingo. El empate del Real Zaragoza ante Las Palmas no sirvió de nada. Los blanquillos consumaron su descenso a Primera RFE y tendrán que afrontar desde ya todas las desventajas de un descenso para un club de la entidad del cuadro aragonés. Además del apartado deportivo, la otra parcela que preocupa y que genera muchas dudas cuando vienen cambios es la económica.

Se avecinan cambios importantes en la ya de por sí mermada economía del Real Zaragoza. Un descenso casi nunca trae algo bueno consigo y en este caso sucede lo mismo. ¿Cuánto dinero dejará de ingresar el club tras descender a Primera RFEF? En ElDesmarque te lo tratamos de explicar.

Menos ingresos

Todas las cuentas que acometa el Zaragoza pasan por saber que en la tercera categoría del fútbol español los ingresos se ven reducidos de manera considera. Entre patrocinadores y dinero derivado de los aficionados, las cantidades menguan. Pero, sin duda, el principal problema tiene que ver con los derechos de televisión. Es ahí donde más se verán castigadas las arcas blanquillas.

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La única noticia positiva en este apartado, tal y como informa El Periódico de Aragón, tiene que ver con la suspensión del convenio de acreedores durante los próximos cinco años. Se estima que el club dejará de percibir alrededor de ocho millones de euros menos que, por ejemplo, esta pasada temporada.

Una ayuda extra

Para paliar un descenso de este calibre, el Zaragoza percibirá la ayuda que LALIGA aporta a los equipos de ambas categorías que descienden temporada tras temporada. En este caso se trata de 4,2 millones de euros, la cantidad que deben abonar todos los equipos de Primera RFEF que cada año ascienden al fútbol profesional. En el caso del Zaragoza, además de recibir esos 4,2 kilos, también ingresará 1,25 millones de euros a fondo perdido por parte de la patronal.

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Esta será la base económica sobre la que se sustente el nuevo proyecto de un Zaragoza que tratará de regresar cuanto antes y por la vía rápida al fútbol profesional.