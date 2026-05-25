Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 16:24h.

Jorge Valdano no tiene dudas con los futuros rivales del Zaragoza: "Mira cómo te esperarán"

Movimientos importantes en el organigrama del club

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El Real Zaragoza atraviesa una de las etapas más convulsas de su historia. El club confirmó el pasado domingo su descenso a Primera RFEF y afronta con incertidumbre el futuro. Lalo Arantegui, desde la dirección deportiva, ya ha dado pasos para armar el nuevo proyecto, para el cual se atisban movimientos a mayor escala. Una de los cargos que puede sufrir cambios sustanciales es el de presidente.

Tal y como adelantaba El Periódico de Aragón, Jorge Mas medita en las últimas horas dar un paso al lado en la presidencia del Real Zaragoza. Su situación en el club no se vería afectada, aunque sí pasaría a cumplir con otro tipo de funciones. Para ese puesto que podría quedar libre la entidad baraja a dos leyendas como serias candidatas. Hablamos de Víctor Fernández y Nayim.

A la espera de novedades con el paso de los días, la realidad en estos momentos es que Jorge Mas planea un cambio importante en sus tareas diarias en el Zaragoza. Entre sus opciones está la de dejar a un lado la presidencia y en el horizonte asoman dos posibilidades atractivas como son Víctor Fernández y Nayim.

Ambos son historia del club sobre el verde y en los banquillos y todos verían con muy buenos ojos el regreso de cualquiera de los dos.

Un tercer refuerzo en camino

Apenas han pasado horas desde que el Zaragoza confirmara la desgracia y el trabajo en las oficinas no para. Lalo Arantegui ya tiene apalabrados un par de refuerzos y un tercer está al caer. Según informa Aragón Deporte, el central Jair Amador podría regresar a la que fue su casa. El caboverdiano acompañará este verano a Jaume Jardí y a Rubén Díez entre las nuevas caras.