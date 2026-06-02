Lalo Arantegui trabaja en un fichaje importante para el Zaragoza: negociación con aristas

Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 08:27h.

El director deportivo sabe que deberá realizar un importante número de operaciones

Criba masiva del Real Zaragoza en el mercado de fichajes con una excepción

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Las oficinas del Real Zaragoza echan humo. Consumado el fatídico descenso a la Primera Federación, la dirección deportiva que lidera Lalo Arantegui se prepara para una auténtica revolución. Los futbolistas blanquillos, salvo contandísimas excepciones, ya saben que no cuentan con ellos para el nuevo proyecto en el fútbol profesional. Una decisión que obliga al líder de la parcela deportiva a negociar por varios objetivos.

En las últimas horas, muchos nombres han sido relacionados con la disciplina maña, aunque uno de ellos, por su rol en la futura y nueva categoría blanquilla, se antoja muy importante. El periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, lo adelanta en exclusiva.

Lalo Arantegui trabaja en un fichaje importante para el Real Zaragoza

La dimensión de club permitirá al Real Zaragoza a imponerse en el mercado de la Primera RFEF, aunque algunos activos estén cotizados. En la categoría de plata demandará más esfuerzos, pero Lalo Arantegui tampoco reniega y pone el foco en un delantero centro que ha demostrado su peso en el fútbol no profesional.

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Se trata de Jesús de Miguel, ariete del CD Tenerife. Once goles y siete asistencias son los números del futbolista madrileño en el curso de regreso a LALIGA Hypermotion. A punto de cumplir la treintena, Lalo Arantegui piensa en su fichaje, pero la negociación cuenta con aristas.

Equipos como el Hércules CF o la Cultural Leonesa están interesados en sus servicios, a sabiendas de que deberán pasar por caja por un atacante que cuenta con contrato en el Tenerife hasta 2028. Además del traspaso en sí, el Zaragoza deberá esperar, pues Jesús de Miguel confía en jugar la próxima temporada en Segunda. Este fichaje apunta a cocinarse a fuego lento, aunque Lalo Arantegui sabe que con él, el gol está asegurado en Primera Federación. Compás de espera, pero sin despistarse por otros objetivos.