Nacho Donado desvela la situación de Julián Álvarez en el Atlético y el papel de Apollo

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 16:12h.

Aquí puedes ver el último capítulo de ElDesmarket, al completo

El tertuliano analiza el futuro del delantero argentino

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Julián Álvarez copa toda la actualidad del Atlético de Madrid tras el final de la temporada. Con el delantero centro preparándose para la inminente cita mundialista, su futuro crea una nueva batalla mediática con el FC Barcelona. La Araña, aunque no de manera pública, habría mostrado su deseo de recalar en la Ciudad Condal en el próximo mercado estival, pero el club colchonero no le pondrá una alfombra roja en cualquier caso. Nacho Donado arroja nuevos detalles de la situación del campeón del Mundo.

En una nueva entrega de ElDesmarket, nuestro tertuliano profundiza en todo lo que rodea al futuro de Julián Álvarez. Más allá de la estrategia tomada por el club madrileño en redes, el periodista habla del papel de Apollo en el futuro del delantero.

Nacho Donado sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético y el papel de Apollo

Donado comenzó su intervención poniendo el foco en el lugar que queda Julián Álvarez en el Atlético tras los mensajes en redes sociales del club: "El Atleti ha dejado clara su postura oficial que es no vender menos al FC Barcelona. La postura oficiosa a principios de semana era 150 millones de euros y que Julián quería irse. A mí me parecieron bien los tuits, pero no es el último capítulo. Falta por ver qué dice Julián. Y en el cambio de postura oficiosa y oficial en tan solo una semana, a mí me huele que ha tenido algo que ver la nueva propiedad".

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Sobre el futuro del jugador, Nacho Donado expuso dos escenarios con un final incierto: "Hasta esta semana se podía decir que son habladurías, desde esta semana y teniendo en cuenta cómo han echado al jugador a los leones, no sé si Julián va a poder aguantar esta temporada en el Atleti. No sé si el Atlético va a ser capaz de aguantar el órdago que planteó el otro día".

Puedes ver la reflexión al completo de Nacho Donado sobre Julián Álvarez y su futuro en la parte superior de esta noticia.