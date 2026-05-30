Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 16:14h.

El caso Julián Álvarez sigue aumentando la tensión entre ambos clubes

Mati Prats avisa al Atlético por Julián Álvarez: "Si te pones chulito en mayo, tienes que aguantar todo el verano"

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Los mensajes publicados por el Atlético de Madrid en redes sociales a raíz de los rumores sobre Julián Álvarez siguen generando consecuencias. Según informó David Ibáñez en ElDesmarque, en el FC Barcelona no han sentado nada bien las publicaciones del club rojiblanco, aunque la decisión en los despachos azulgranas está tomada: no responderán públicamente.

Sorpresa e incomodidad en el Barcelona

Las publicaciones del Atlético, cargadas de ironía y referencias dirigidas al Barça, provocaron una reacción de sorpresa dentro de la entidad catalana.

Según desveló David Ibáñez, varios directivos azulgranas llegaron incluso a comprobar si los mensajes procedían realmente de la cuenta oficial del Atlético de Madrid: "Muchos directivos nos han dicho que tuvieron que mirar un par de veces si era la cuenta real del Atlético de Madrid".

Pese al malestar generado, la postura del club es clara: evitar alimentar una polémica que amenaza con convertirse en uno de los grandes culebrones del verano.

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El caso Julián Álvarez sigue elevando la tensión

Mientras el Atlético mantiene una postura firme respecto a su estrella, en Barcelona consideran que entrar en una guerra pública de mensajes no beneficiaría a nadie.

La tensión entre ambas entidades ha crecido en los últimos días a raíz de las especulaciones sobre el interés azulgrana en Julián Álvarez, aunque por ahora el delantero argentino sigue sin pronunciarse sobre su futuro.

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Entre la afición culé, las reacciones han sido diversas. Algunos seguidores interpretan los mensajes del Atlético como una respuesta lógica ante el interés por uno de sus jugadores franquicia, mientras otros consideran que el tono utilizado fue excesivo.

Lo que parece evidente es que el nombre de Julián Álvarez seguirá protagonizando titulares durante buena parte del mercado estival.