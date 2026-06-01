Enrique Riquelme anuncia a Raúl González Blanco como su director deportivo del Real Madrid

"No hay otra persona más adecuada", asegura el candidato

Florentino ataca la candidatura de Riquelme y niega la privatización del Real Madrid: "Más bien lo contrario"

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Enrique Riquelme da otro nombre para su proyecto: Raúl González Blanco. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha estado este lunes por la noche en El Larguero con Manu Carreño y allí, en directo, ha confesado que el exentrenador del Castilla sería su persona de confianza para llevar la dirección deportiva del primer equipo en caso de ganar las elecciones del próximo domingo a Florentino Pérez.

"Necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN. Una leyenda acompañado de grandes profesionales, alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces. No hay nadie que conozca mejor la casa blanca. Es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo. Es la persona correcta", dijo en un principio Riquelme, antes de dar el nombre definitivo y comparándolo con Michael Jordan en los Chicago Bulls.

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Posteriormente, el candidato zanjó la duda: "Si yo soy presidente, Don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Hay que acompañarle con profesionales". "No hay otra persona más adecuada. Es un madridista de verdad, no va a permitir nunca que nadie haga daño al Real Madrid. Y qué mejor que el que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid", explicó Riquelme durante la entrevista.

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El candidato, de momento, no quiso dar más nombres. Insistió en el fichaje de Rodrigo Hernández para el centro del campo y aseguró que el miércoles dará el nombre de un segundo fichaje con el que le gustaría contar, aclarando que en este caso no es español. Además, también dejó entrever que los últimos días de campaña anunciará su entrenador, confesando que José Mourinho "ya es pasado" y, pese a que le considera un buen entrenador, cree que no es la figura que necesita el Real Madrid en este momento.