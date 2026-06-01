El problema que se le viene al Real Madrid con Franco Mastantuono

Jorge Morán 01 JUN 2026 - 12:48h.

El argentino ha disputado el 30% de los minutos con el Real Madrid

El rol de Franco Mastantuono tras la pelea en el Real Madrid y la polémica con Xabi Alonso: "No hablamos con nadie"

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Franco Mastantuono no ha tenido un año sencillo en su primera temporada en el Real Madrid. El futbolista argentino no se ha adaptado del todo al fútbol europeo y esto le ha costado quedarse fuera de la lista de Argentina para el Mundial 2026. Pero a esto hay que sumarle el cambio al que el club se ha visto obligado a hacer en su ficha de inscripción.

Cuando el 30 fichó por el Real Madrid llegó al equipo como una futura estrella. Un jugador que había maravillado en Argentina y que daba el salto al fútbol europeo para convertirse en el nuevo ídolo del Real Madrid. Pero esto no ha acabado sucediendo. Su poca participación, así como sus problemas a la hora de entender el juego, han provocado que Mastantuono sea punto de críticas y de mofas.

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El cambio de ficha de Franco Mastantuono

Una de las dudas del Real Madrid para la próxima temporada es la presencia de Franco Mastantuono. Su nivel este año provoca que muchos piensen en una cesión como una forma de curtir al argentino en el estilo del fútbol europeo. Una juventud que en su llegada permitió al club blanco inscribirle con ficha del filial, buscando dejar libre una de sus 25 del primer equipo.

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Pero este año eso no podrá volver a ocurrir. Todo por una norma de LALIGA EA SPORTS. Si seguimos la normativa vigente en España, un futbolista del filial que participe al menos un 30% de los partidos del primer equipo no podrá continuar al año siguiente en el equipo normativo.

El futbolista ha disputado 23 partidos con el Real Madrid, 11 de ellos como titular, jugando un total de 1036 minutos. De los 3420 minutos de la temporada, esto supone que Mastantuono ha superado ese 30%, lo que obliga a que la temporada que viene tenga que contar con ficha del primer equipo. Y esto, en caso de no liberar, supone un problema para la dirección deportiva.