Lucas Gatti 09 MAY 2026 - 19:54h.

La relación entre Franco Mastantuono y Arbeloa es buena

El plan de futuro de Mastantuono en el Real Madrid ante los rumores de River Plate

Compartir







El Real Madrid vive momentos complicados. El pasado jueves, hubo un episodio de violencia entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni durante un entrenamiento en Valdebebas, que generó la multa de ambos futbolistas por peleas que se habrían originado por una dura entrada en el campo de juego, que terminó en el vestuario con puñetazos.

El episodio expone el estado de fractura interna que atraviesa el plantel blanco a un día del Clásico contra el FC Barcelona, con un plantel dividido en facciones, al punto que varios futbolistas han interrumpido toda comunicación personal entre sí. La relación con el entrenador Álvaro Arbeloa tampoco escapa a esa dinámica: hasta seis futbolistas del plantel no le dirigirían la palabra, una situación que complica la operatividad táctica del equipo en el tramo final de la temporada.

PUEDE INTERESARTE Arbeloa y la intrahistoria del palo de golf: quiénes son y cómo ocurrió

La polémica que también toca a Franco Mastantuono

A raíz de este conflicto, Franco Mastantuono quedó envuelto en la polémica. En las últimas horas, se conoció por intermedio de Marca un rumor sobre que el argentino llegaba primero a los entrenamientos y se ponía en la camilla. Los fisios respetaban la ley no escrita de que los veteranos iban primero que los jóvenes. Entonces, Mastantuono se habría quejado a Xabi Alonso. Supuestamente, este hecho se generó en el ciclo de Alonso como entrenador de la Casa Blanca. “¿Cómo se va a quejar de eso? Es una boludez eso que se dice”, cuentan desde el entorno del jugador.

Según pudo saber ElDesmarque, la relación entre Arbeloa y Mastantuono es buena, de respeto y profesional. Es más, a pesar del altercado que hubo entre varios de sus compañeros, “él está bien”, asegura esta fuente cercana al futbolista argentino. Además, sostuvo que el volante zurdo tiene ganas de seguir en el Real Madrid y no piensa irse. “No hablamos con nadie, de ningún lado”, aseguró este hombre de confianza, que al mismo tiempo, confiesa que “hasta ahora, no nos dijo nada el club” sobre una supuesta salida a préstamo del jugador de 18 años a otro club.

PUEDE INTERESARTE Las multas más salvajes del deporte tras la sanción a Valverde y Tchouaméni

Mastantuono sigue ilusionado con poder sumar minutos en la Casa Blanca y tiene contrato por cinco años más en el club madrileño. Hasta el día de hoy, no hubo llamado de River Plate para seducir al futbolista con un posible regreso, aunque están muy pendientes de la situación.

Si bien por ahora Mastantuono seguirá en el Real Madrid, la posibilidad de un préstamo tras junio no es descabellado por el lado de la dirigencia madrileña. La cesión se perfila como el camino más lógico para que el jugador gane minutos y confianza en un entorno menos exigente que el del conjunto blanco. El escándalo interno y la falta de cobijo de los líderes del vestuario marcan un punto de inflexión en la carrera del juvenil. Ahora, todo quedará en manos de la dirigencia y del mercado, que definirá cuál será el próximo paso de una de las grandes promesas argentinas.

Por lo pronto, el Madrid atraviesa un caótico cierre de temporada 2025/26. Eliminado en cuartos de final de la Champions League y casi sin chances de consagrarse en LALIGA EA Sports, los dirigidos por Arbeloa no han cumplido las expectativas, los hinchas están enfurecidos (Mastantuono es uno de los resistidos) y para colmo hay una profunda crisis en el plantel que terminó con un escándalo entre dos futbolistas.

Desde su arribo en agosto del año pasado, Mastantuono lleva disputados 31 partidos entre LaLiga, Copa del Rey, Supercopa y UEFA Champions League. En total, suma 1.302 minutos, con 15 encuentros de titular (solo en uno completó los 90), tres goles y una asistencia. Mientras tanto, su presencia contra el Barcelona es una incógnita.