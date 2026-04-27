El plan de futuro de Mastantuono en el Real Madrid ante los rumores de River Plate

Lucas Gatti 27 ABR 2026 - 20:48h.

“Si es por Franco, se queda 20 años", cuentan desde su entorno

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Franco Mastantuono podría salir a préstamo al término de la temporada 2025/26, con la idea de sumar experiencia y minutos para luego regresar de la mejor manera al Real Madrid. El argentino todavía no encaja en el equipo blanco, aún bajo el mando de Álvaro Arbeloa.

A raíz de esa posibilidad de salir de la casa blanca, en River lo esperan para tener su segundo ciclo. "Lo esperamos con los brazos abiertos. Repito que acá cualquier cosa tiene un lugar", soltó el entrenador Eduardo Chacho Coudet en la última conferencia de prensa, generando la ilusión de todo el mundo riverplatense. Al mismo tiempo, el técnico agregó: “No creo que no se haya adaptado. La competencia interna que tiene es muy importante. Hay muchos jugadores en su equipo parecidos a él”, indicó Chacho, abriéndole a la puerta a Mastantuono para volver a River.

Según pudo saber El Desmarque, de momento no hay nada concreto sobre la salida de Mastantuono del Madrid. “Hasta ahora, nadie nos dijo nada”, cuentan desde el entorno del juvenil de 18 años. “Si es por Franco, se queda 20 años en el Real Madrid”, agrega en dialogo con este medio.

River Plate, a la espera de movimientos por Mastantuono

River está expectante sobre el futuro de Mastantuono, que se fue hace menos de un año de la institución para recalar en el Madrid. Hoy, la dirigencia millonaria no estaría en condiciones de desembolsar dinero para su vuelta y su llegada a préstamo sería la única opción viable. En cambio, el Real Madrid busca recuperar parte de lo invertido (60 millones de euros) y espera al entrenador que arranque la temporada 2026/27 para saber si lo va a tener o no en cuenta, aunque no descarta la posibilidad de cederlo a otro club europeo. Creen que un movimiento fuera podría ser necesario para su crecimiento, como ha sucedido con otros jugadores de la cantera madridista o Endrick en Francia.

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En lo futbolístico, Coudet lo podría tener en cuenta para armar el segundo semestre de este año, con la idea de competir en la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. Mastantuono le vendría muy bien a este River que hoy no tiene un jugador de sus características, salvo la presencia de JuanFer Quintero, que hoy está lesionado. Pero ambos podrían compartir equipo. Es más, en el próximo mercado de fichajes, se espera que el plantel argentino se desprenda de varios de sus jugadores que no serán tenidos en cuenta por el entrenador.

“Siempre tiene que estar de acuerdo el jugador para una posible salida, depende de dónde se plantee. No se sabe nada todavía, porque el club (Real Madrid) no planteo nada de eso”, asegura la fuente cercana al futbolista.

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El presente de Mastantuono en el Madrid es complejo. Con 18 años, el oriundo de Azul, Buenos Aires, ha sumado muy pocos minutos esta temporada, situación que se agravó tras la salida de Xabi Alonso del banco merengue. "Es un chico muy joven. River te hace perder la noción de todo. El fútbol español es diferente y necesita tiempo", explicó Coudet, quien conoce bien esa liga tras su reciente paso por el Deportivo Alavés.

En el último encuentro por LaLiga, Mastantuono fue silbado por la afición madridista al ingresar al campo, un gesto de reprobación que Coudet criticó con dureza: "Acá (fútbol argentino) con los chicos no hay murmullos, a los pibes no se los toca", sentenció el DT millonario.

En el próximo mercado, el Real Madrid recuperará a varios futbolistas que están a préstamos en otros clubes y Mastantuono tendrá más competencia. Endrick regresará de su paso por el Olympique de Lyon, donde ha marcado siete goles y dio siete asistencias. Rodrygo tras su lesión buscará recuperar protagonismo. Y luego de su gran temporada en el Como de Italia, Nico Paz será repescado para ser tenido en cuenta en el primer equipo.